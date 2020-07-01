VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon

Tento produkt už nie je dostupný

PowerLifeVreckový vysávač

FC8458/91

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Plnohodnotný výkon
Vysávač Philips PowerLife poskytuje vďaka hubici TriActive skvelé výsledky pri vysávaní na všetkých podlahách.
Zobraziť všetky výhody

Nižšia spotreba energie

Plnohodnotný výkon

  • 1500 W

  • Hubica Tri-Active

3-litrové vrecko s-bag pre dlhotrvajúci výkon

3-litrové vrecko s-bag pre dlhotrvajúci výkon

Takáto veľká kapacita vrecka na prach Philips umožňuje jeho optimálne využitie, čo znamená, že nemusíte vrecko na prach vo vysávači vymieňať tak často.

Pohodlné vysávanie vďaka ľahkej teleskopickej trubici

Pohodlné vysávanie vďaka ľahkej teleskopickej trubici

Ľahká hliníková trubica vysávača sa pohodlne používa a prenáša. 2-dielna teleskopická trubica sa dá jednoducho nastaviť na preferovanú výšku.

Vďaka extra dlhej ergonomickej rukoväti dosiahnete do každého rohu

Vďaka extra dlhej ergonomickej rukoväti dosiahnete do každého rohu

Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje pohodlné používanie. Vďaka jej extra dlhému prevedeniu, môžete dosiahnuť ďalej, takže vyčistíte aj obvykle ťažko dostupné miesta.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/07/2020

България

България

Подходяща за дом с домашни любимци.

Дълго избиран продукт, на който всички вкъщи се радват. Подходящ за почистване на килими с дълги косми и постоянно отделяне на козина от домашни любимци. И трите накрайника са устойчиви, тялото и моторът не загряват прекалено след продължително ползване и шумът, който произвежда е в нормални граници. Лесна за почистване и достъпна като ценова конкурентност на пазара. Със семейството ни ползваме този продукт вече три години и сме доволни. Бих могла да споделя и няколко забележки: корпусът на тялото е пластмасов (произведен в Румъния), в сравнение с този друга така прахосмукачка, закупена от ОАЕ преди 6 години, на която тялото е направено в Англия и изключително устойчиво с двойно уплътнение на корпуса. Не бих могла да предположа дали това разпраделение на продуктите на една марка ФИЛИПС е на база регионална достъпност или не, но отчитам, че нивото на производство е различно. Въпреки това препоръчвам.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

26/04/2017

България

България

Overený kupujúci

Чудесен е

Лек, удобен, ефективен. доволна съм. Прекрасен дизайн, лесен за употреба.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

06/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

bomba

Pravo dobar usisivač, kuplje na rasprodaji ali me totalno iznenadio koliko je dobar, majstor digne tepih, nesmijes ga na najjače stavit kako je dobar. tiho radi, lagan, rukovanje s njim je milina od jednostavnosti. SVAKA PREPORUKA. JEFTIN A SUPER DOBAR

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky