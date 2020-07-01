Tento produkt už nie je dostupný
1500 W
Hubica Tri-Active
Takáto veľká kapacita vrecka na prach Philips umožňuje jeho optimálne využitie, čo znamená, že nemusíte vrecko na prach vo vysávači vymieňať tak často.
Ľahká hliníková trubica vysávača sa pohodlne používa a prenáša. 2-dielna teleskopická trubica sa dá jednoducho nastaviť na preferovanú výšku.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje pohodlné používanie. Vďaka jej extra dlhému prevedeniu, môžete dosiahnuť ďalej, takže vyčistíte aj obvykle ťažko dostupné miesta.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Klermans
01/07/2020
България
Подходяща за дом с домашни любимци.
Дълго избиран продукт, на който всички вкъщи се радват. Подходящ за почистване на килими с дълги косми и постоянно отделяне на козина от домашни любимци. И трите накрайника са устойчиви, тялото и моторът не загряват прекалено след продължително ползване и шумът, който произвежда е в нормални граници. Лесна за почистване и достъпна като ценова конкурентност на пазара. Със семейството ни ползваме този продукт вече три години и сме доволни. Бих могла да споделя и няколко забележки: корпусът на тялото е пластмасов (произведен в Румъния), в сравнение с този друга така прахосмукачка, закупена от ОАЕ преди 6 години, на която тялото е направено в Англия и изключително устойчиво с двойно уплътнение на корпуса. Не бих могла да предположа дали това разпраделение на продуктите на една марка ФИЛИПС е на база регионална достъпност или не, но отчитам, че нивото на производство е различно. Въпреки това препоръчвам.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Мина99
26/04/2017
България
Overený kupujúci
Чудесен е
Лек, удобен, ефективен. доволна съм. Прекрасен дизайн, лесен за употреба.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
robinhud
06/04/2017
Hrvatska
bomba
Pravo dobar usisivač, kuplje na rasprodaji ali me totalno iznenadio koliko je dobar, majstor digne tepih, nesmijes ga na najjače stavit kako je dobar. tiho radi, lagan, rukovanje s njim je milina od jednostavnosti. SVAKA PREPORUKA. JEFTIN A SUPER DOBAR
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Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom