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FC8526/09
Technológia AirflowMax
Hubica TriActive+
Animal
Technológia AirflowMax maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší výkon, aj keď sa vrecko zapĺňa!
Hubica TriActive+ jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.
Tento produkt dosahuje čistiaci účinok najvyššej triedy na tvrdých podlahách. Odstráni až 100 % prachu!
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