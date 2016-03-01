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  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
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  • Plnohodnotný výkon

Tento produkt už nie je dostupný

Performer ActiveVreckový vysávač

FC8660/91

3.7
| (3) Recenzie

1 Ocenenie

Plnohodnotný výkon
Nový vysávač Philips PerformerActive poskytuje lepšie čistenie vďaka technológii AirflowMax a hubici TriActive+.
Zobraziť všetky výhody

Nižšia spotreba energie

Plnohodnotný výkon

  • Technológia AirflowMax

  • Hubica TriActive+

  • Umývateľný filter EPA 10

Revolučná technológia AirflowMax na extrémne výkonné satie

Revolučná technológia AirflowMax na extrémne výkonné satie

Technológia AirflowMax maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší sací výkon, aj keď sa vrecko zapĺňa!

Nová hubica TriActive+ typu 3 v 1 odstráni hrubý aj jemný prach

Nová hubica TriActive+ typu 3 v 1 odstráni hrubý aj jemný prach

Hubica TriActive+ jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.

4 l kapacita na prach pre dlhšie vysávanie

4 l kapacita na prach pre dlhšie vysávanie

Špeciálne navrhnutá 4 l komora na prach umožňuje optimálne využitie vrecka na prach, a tým aj dlhšie vysávanie bez výmeny vrecka.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-1679595

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.7

z 5

3

Recenzie

4
3
2

01/03/2016

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek

Používán párkrát, naprostá spokojenost, pracuje jak má a to na koberci i na vinylu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač

13/07/2015

Česká republika

Česká republika

Vysavac je lehky a ma vyborny saci vykon

Vysavac je lehky a dostatecne dlouhy elektricky kabel. Vysavani ozkouseno na dlazbe a linu :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač

24/07/2015

Česká republika

Česká republika

Tento vysavač přestal fungovat po 5ti měsících

Vzhledově bez připomínek, navíjení šňůry bez problémů, ovšem po několika minutách provozu ztrácí výkon, kolísá, ev. přestává zcela fungovat.

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač

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