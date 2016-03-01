Tento produkt už nie je dostupný
FC8660/91
Technológia AirflowMax
Hubica TriActive+
Umývateľný filter EPA 10
Technológia AirflowMax maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší sací výkon, aj keď sa vrecko zapĺňa!
Hubica TriActive+ jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.
Špeciálne navrhnutá 4 l komora na prach umožňuje optimálne využitie vrecka na prach, a tým aj dlhšie vysávanie bez výmeny vrecka.
Ocenenia
3.7
z 5
3
Recenzie
Tom42
01/03/2016
Česká republika
Kvalitní výrobek
Používán párkrát, naprostá spokojenost, pracuje jak má a to na koberci i na vinylu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
krenem00
13/07/2015
Česká republika
Vysavac je lehky a ma vyborny saci vykon
Vysavac je lehky a dostatecne dlouhy elektricky kabel. Vysavani ozkouseno na dlazbe a linu :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
kar3
24/07/2015
Česká republika
Tento vysavač přestal fungovat po 5ti měsících
Vzhledově bez připomínek, navíjení šňůry bez problémů, ovšem po několika minutách provozu ztrácí výkon, kolísá, ev. přestává zcela fungovat.
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač