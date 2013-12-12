Tento produkt už nie je dostupný
Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická naparovacia žehlička Philips s novou žehliacou plochou SteamGlide pre rovnomerný výstup pary a jednoduchým odstraňovaním vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá vydrží!
Jednotka v žehlení
2000 W
Para 30 g/min.
Zosilnený prúd pary 85 g
2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.
Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov.
Zosilnená para až 85 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Siobhan
12/12/2013
Polska
Produkt jest doskonały
Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Maryna666
11/04/2019
Україна
Справляется на все 100%
Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC2907/02
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC2907/02