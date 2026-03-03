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HD9909/00
Veselé farebné formičky
Rôzne spôsoby prípravy
Vždy sa nájde dôvod dať si mafin. Či už má niekto narodeniny alebo len chcete prekvapiť svoju rodinu a priateľov chutnými a veselými maškrtami. Nezabúdajte, že si mafin alebo koláčik môžete dať aj ako dezert!
Máte chuť na mafin alebo koláčik? Môžete si upiecť oboje naraz! Chcete vyskúšať rôzne recepty s rôznymi prísadami? Vyskúšajte svoje obľúbené prísady a objavte radosť z 5 maškrtiek dokonalej veľkosti!
Tieto formičky na mafiny Airfryer môžete bezpečne umývať v umývačke riadu a jednoducho znovu používať!
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