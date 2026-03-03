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  • Formičky na mafiny Airfryer
  • Formičky na mafiny Airfryer
  • Formičky na mafiny Airfryer
  • Formičky na mafiny Airfryer
  • Formičky na mafiny Airfryer
  • Formičky na mafiny Airfryer

Tento produkt už nie je dostupný

Formičky na mafiny Airfryer

HD9909/00

Formičky na mafiny Airfryer
Potešte rodinu, priateľov či seba týmito chutnými mafinmi a koláčikmi vďaka jednoducho použiteľným formičkám na mafiny pre všetky typy panvíc Airfryer. Tieto farebné formičky na mafiny sú vyrobené zo silikónu bez zápachu, jednoducho sa vyklápajú, skladujú a čistia!
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Pre chutné a farebné mafiny a koláčiky

Formičky na mafiny Airfryer

  • Veselé farebné formičky

  • Rôzne spôsoby prípravy

Prekvapte rodinu a priateľov domácimi maškrtami!

Vždy sa nájde dôvod dať si mafin. Či už má niekto narodeniny alebo len chcete prekvapiť svoju rodinu a priateľov chutnými a veselými maškrtami. Nezabúdajte, že si mafin alebo koláčik môžete dať aj ako dezert!

Od mafinov až po koláčiky

Máte chuť na mafin alebo koláčik? Môžete si upiecť oboje naraz! Chcete vyskúšať rôzne recepty s rôznymi prísadami? Vyskúšajte svoje obľúbené prísady a objavte radosť z 5 maškrtiek dokonalej veľkosti!

Umývateľné v umývačke riadu pre jednoduché čistenie

Umývateľné v umývačke riadu pre jednoduché čistenie

Tieto formičky na mafiny Airfryer môžete bezpečne umývať v umývačke riadu a jednoducho znovu používať!

Technické špecifikácie

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