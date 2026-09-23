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HP4698/22
Viac kreatívnych účesov, dokonalá starostlivosť
Salon SuperStylist prináša všestrannosť pri vytváraní najmodernejších účesov pre každú príležitosť.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
SalonSuper Stylist
Vďaka týmto všestranným tvarovacím nástrojom môžete vytvoriť akýkoľvek účes podľa svojich predstáv. Buďte kreatívni!
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Keramická vrstva má nepriľnavé vlastnosti voči vašim vlasom a rovnomerne rozdeľuje teplo.
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