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Tento produkt už nie je dostupný

Multi-styler

HP4698/22

Viac kreatívnych účesov, dokonalá starostlivosť

Salon SuperStylist prináša všestrannosť pri vytváraní najmodernejších účesov pre každú príležitosť.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Váš štýl so strojčekom SalonSuper Stylist

Viac kreatívnych účesov, dokonalá starostlivosť

  • SalonSuper Stylist

13-kusová súprava na úpravu účesu pre neobmedzenú všestrannosť pri vytváraní účesov

13-kusová súprava na úpravu účesu pre neobmedzenú všestrannosť pri vytváraní účesov

Vďaka týmto všestranným tvarovacím nástrojom môžete vytvoriť akýkoľvek účes podľa svojich predstáv. Buďte kreatívni!

5 štýlov: rovný účes, veľké kučery, lokne, krepované vlasy a vlnité účesy

5 štýlov: rovný účes, veľké kučery, lokne, krepované vlasy a vlnité účesy

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Keramická vrstva zaistí nepriľnavosť a rovnomerné teplo

Keramická vrstva zaistí nepriľnavosť a rovnomerné teplo

Keramická vrstva má nepriľnavé vlastnosti voči vašim vlasom a rovnomerne rozdeľuje teplo.

Technické špecifikácie

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