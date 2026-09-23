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Tento produkt už nie je dostupný

Sušič vlasov

HP4840/00

1000 W sušič vlasov s dvomi nastaveniami teploty/rýchlosti

Sušič vlasov Compact má jednoduchý hladký dizajn, je malý a vybavený všetkými funkciami, ktoré potrebujete. Centrálny vypínač uľahčuje jeho používanie pravákom aj ľavákom.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Kompaktná

1000 W sušič vlasov s dvomi nastaveniami teploty/rýchlosti

  • 1000 W

Dve flexibilné nastavenia rýchlosti pre jemné sušenie

Potrebnú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý konečný výsledok.

Tvarovací nástavec na základné potreby vysúšania a vedenie prúdu vzduchu

Tvarovací nástavec na základné potreby vysúšania a vedenie prúdu vzduchu pri tvarovaní účesu a kefovaní vlasov.

Technické špecifikácie

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