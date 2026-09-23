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HP4840/00
1000 W sušič vlasov s dvomi nastaveniami teploty/rýchlosti
Sušič vlasov Compact má jednoduchý hladký dizajn, je malý a vybavený všetkými funkciami, ktoré potrebujete. Centrálny vypínač uľahčuje jeho používanie pravákom aj ľavákom.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
1000 W
Potrebnú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý konečný výsledok.
Tvarovací nástavec na základné potreby vysúšania a vedenie prúdu vzduchu pri tvarovaní účesu a kefovaní vlasov.
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