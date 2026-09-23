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HP4930/00
Usušte svoje vlasy s výnimočnou jemnosťou
Starajte sa o svoje vlasy pomocou tohto jednoducho použiteľného fénu. Fén Salon Essential je sklápací, avšak disponuje výkonom 1100 W pre sušenie vlasov na optimálnej úrovni.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
1100 W
Sklopné
Tento 1100 W sušič vlasov vytvára optimálny prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.
Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tým dokonalý konečný výsledok. Tri flexibilné nastavenia poskytujú precízny styling, ako šitý na mieru pre vás.
Koncentrátor sušiča zaručuje, že vzduch prúdi cez otvor len tam, kde chcete. Vďaka tomu dosiahnete precízne vytvarovanie účesu, ako aj jemné doladenie a finálnu úpravu účesu.
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