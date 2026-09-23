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HP8602/00
Šetrné vytváranie kučier
Výrazné a pružné kučery a lokne pre veselý a mladistvý účes. Pomocou novej kulmy CurlCeramic s ochrannou keramickou vrstvou ich vytvoríte za pár minút.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
16 mm valec
Teplota 190 °C
Keramická vrstva
Vďaka valcu s priemerom 16 mm môžete vytvárať pružné kučery a lokne plné života pre svieži a mladistvý vzhľad
Ochranná keramická vrstva zabezpečí rovnomerné rozloženie tepla a menšie poškodenie pre lesklé a jemné vlasy.
Najvyššia teplota 190 °C zaručí optimálne výsledky a súčasne minimalizuje poškodenie vlasov.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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