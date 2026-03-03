Tento produkt už nie je dostupný
HP8660/00
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
EssentialCare
Nastavenie ThermoProtect poskytuje optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším spôsobom.
Termo kefa má extra široký priemer 38 mm. Šírka valca z nej robí ideálny stylingový nástroj na tvorbu hladkých účesov a vĺn.
Air Styler s prúdom vzduchu 650 W pre šetrné sušenie a tvarovanie účesu. Každý deň môžete vyzerať vynikajúco.
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