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  • Dokonale ľahké sušenie a tvarovanie
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  • Dokonale ľahké sušenie a tvarovanie
  • Dokonale ľahké sušenie a tvarovanie
  • Dokonale ľahké sušenie a tvarovanie
  • Dokonale ľahké sušenie a tvarovanie
  • Dokonale ľahké sušenie a tvarovanie
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  • Dokonale ľahké sušenie a tvarovanie
  • Dokonale ľahké sušenie a tvarovanie
  • Dokonale ľahké sušenie a tvarovanie
  • Dokonale ľahké sušenie a tvarovanie

Tento produkt už nie je dostupný

EssentialCareFúkacia kulma na vlasy

HP8660/00

Dokonale ľahké sušenie a tvarovanie
Sušte a tvarujte naraz – nová vzdušná kulma Philips Essential Care vám umožní vytvárať nádherné a prirodzené účesy a poskytne požadovanú starostlivosť vašim vlasom.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Dokonale ľahké sušenie a tvarovanie

  • EssentialCare

Najlepšia teplota na sušenie vlasov vďaka funkcii ThermoProtect

Najlepšia teplota na sušenie vlasov vďaka funkcii ThermoProtect

Nastavenie ThermoProtect poskytuje optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším spôsobom.

38 mm termo kefa na vyrovnanie vašich vlasov

38 mm termo kefa na vyrovnanie vašich vlasov

Termo kefa má extra široký priemer 38 mm. Šírka valca z nej robí ideálny stylingový nástroj na tvorbu hladkých účesov a vĺn.

Šetrné, no účinné tvarovanie účesu

Šetrné, no účinné tvarovanie účesu

Air Styler s prúdom vzduchu 650 W pre šetrné sušenie a tvarovanie účesu. Každý deň môžete vyzerať vynikajúco.

Technické špecifikácie

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky