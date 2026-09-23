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HP8696/00
Rôzne tvary kučier, neustála starostlivosť
Kučery sú večné – nikdy nevyjdú z módy a vždy vyzerajú elegantne! Philips Multi-Curler vám pomôže vytvárať rôzne variácie účesov s kučerami: od hustých a pružných až po vlnité a voľné. Experimentujte so svojimi kučerami a súčasne sa starajte o zdravie svojich vlasov.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
4 tvarovacie nástavce
Teplota 190 °C
Keramická vrstva
Philips Multi-curler obsahuje nasledujúce súčasti: 16 mm kulmovacie kliešte na vytváranie hustých kučier; okrúhla kefa pre 16 mm kulmovacie kliešte na vytvorenie výraznejšieho objemu; 22 mm kulmovacie kliešte a okrúhla kefa na vytváranie veľkých kučier a nádherných vĺn.
Keramická vrstva pre lepšiu starostlivosť o vaše vlasy.
Teplota tvarovania účesu 190 °C zabezpečí dlhotrvajúci výsledok a súčasne minimalizuje riziko poškodenia vlasov.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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