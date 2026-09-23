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Tento produkt už nie je dostupný

Multi-Curler

HP8696/00

Rôzne tvary kučier, neustála starostlivosť

Kučery sú večné – nikdy nevyjdú z módy a vždy vyzerajú elegantne! Philips Multi-Curler vám pomôže vytvárať rôzne variácie účesov s kučerami: od hustých a pružných až po vlnité a voľné. Experimentujte so svojimi kučerami a súčasne sa starajte o zdravie svojich vlasov.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Kulma na vytvorenie obľúbených kučier

Rôzne tvary kučier, neustála starostlivosť

  • 4 tvarovacie nástavce

  • Teplota 190 °C

  • Keramická vrstva

16 mm kliešte a okrúhla kefa, 22 mm kliešte, špirálová okrúhla kefa

16 mm kliešte a okrúhla kefa, 22 mm kliešte, špirálová okrúhla kefa

Philips Multi-curler obsahuje nasledujúce súčasti: 16 mm kulmovacie kliešte na vytváranie hustých kučier; okrúhla kefa pre 16 mm kulmovacie kliešte na vytvorenie výraznejšieho objemu; 22 mm kulmovacie kliešte a okrúhla kefa na vytváranie veľkých kučier a nádherných vĺn.

Keramická vrstva na každom vyhrievanom nástavci

Keramická vrstva na každom vyhrievanom nástavci

Keramická vrstva pre lepšiu starostlivosť o vaše vlasy.

Teplota tvarovania účesu 190 °C pre dlhotrvajúci výsledok

Teplota tvarovania účesu 190 °C pre dlhotrvajúci výsledok

Teplota tvarovania účesu 190 °C zabezpečí dlhotrvajúci výsledok a súčasne minimalizuje riziko poškodenia vlasov.

Technické špecifikácie

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