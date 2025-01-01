Prehľadávať výrazy

    Philips Sonicare 3100 Nabíjateľná zubná kefka

    HX4032/32

    Základná starostlivosť pre zdravé zuby a ďasná

    Bez námahy prejdite na elektrické čistenie zubov so základnou sériou Philips Sonicare 3000. Vychutnajte si až 5-krát väčšie odstránenie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

    Philips Sonicare 3100 Nabíjateľná zubná kefka

    Jemne odstraňuje až 5-­krát viac povlaku*

    • Jemne odstraňuje 5-­krát viac povlaku
    • Snímač tlaku
    • 3 stupne intenzity
    • Jednoduchý začiatok
    • SmartTimer a QuadPacer
    Jemne odstraňuje až 5-­krát viac povlaku*

    Jemne odstraňuje až 5-­krát viac povlaku*

    Táto elektrická zubná kefka je vybavená naším kefkovým nadstavcom W. Vďaka hustým vláknam odstraňuje až 5-krát viac povlaku* a zároveň poskytuje osviežujúcu čistotu celej ústnej dutine.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    Zubné kefky Philips Sonicare jemne a účinne čistia zuby a ďasná a ošetrujú ich až 31 000 pohybmi vlákien. Technológia Sonicare Fluid Action podporuje čistenie vláknami tým, že vháňa tekutinu hlboko medzi zuby a pozdĺž línie ďasien.

    Vyberte si ideálny zážitok z čistenia

    Vyberte si ideálny zážitok z čistenia

    Vychutnajte si príjemné čistenie vďaka 3 nastaveniam intenzity. Vyberte si medzi vysokou, strednou a nízkou. Či už chcete trochu viac sily alebo konkrétny dôraz na čistotu, môžete to mať.

    Jednoduchý prechod na čistenie elektrickou zubnou kefkou

    Jednoduchý prechod na čistenie elektrickou zubnou kefkou

    Program jednoduchého začiatku Sonicare je určený pre tých, ktorí začínajú používať elektrickú zubnú kefku. Program vám dáva možnosť postupného, jemného zvyšovania intenzity čistenia počas prvých 14 čistení.

    Usmerňované čistenie zubov

    Usmerňované čistenie zubov

    Vďaka časovačom čistenia Sonicare budete mať perfektne načasované čistenie zubov. Každých 30 sekúnd vás BrushPacer upozorní, aby ste prešli na ďalšiu oblasť. Po 2 minútach SmartTimer oznámi, že čistenie je ukončené.

    Výdrž batérie až 14 dní

    Výdrž batérie až 14 dní

    Vychutnajte si až 14 dní bežného čistenia po jednom plnom nabití a prineste tak novú úroveň pohodlia do svojej každodennej ústnej hygieny.

    Technické špecifikácie

    • Intenzity

      Vysoká
      Na zlepšenie čistenia
      Nízka
      Na citlivé zuby a ďasná

    • Intenzity

      Stredná
      Pre každodennú čistotu

    • Príkon

      Napätie
      100 – 240 V

    • Technické špecifikácie

      Batéria
      Nabíjateľná
      Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie)
      14 dni
      Typ batérie
      Lítium-iónová
      Spotreba energie
      Pohotovostný režim bez displeja <0,5 W (automaticky dosiahnutý do 1 minúty)

    • Dizajn a povrchová úprava

      Farba
      Čierna

    • Servis

      Záruka
      2-ročná obmedzená záruka

    • Jednoduché použitie

      Kompatibilita rúčky
      Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením
      Ukazovateľ stavu batérie
      Podsvietená ikona ukazuje stav batérie
      Telo
      Štíhly ergonomický tvar
      Časovač
      SmarTimer a QuadPacer

    • Pribalené príslušenstvo

      Telo
      1 nabíjateľná zubná kefka 3100
      Kefkový nadstavec
      2 kefkové nadstavce Optimal White W
      Nabíjacia jednotka
      1

    • Výsledky čistenia

      Odstraňovanie povlaku
      Odstraňuje až 5x viac povlaku*

    • Režimy

      Clean
      Pre výnimočnú každodennú čistotu

    • v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

