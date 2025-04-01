HX7406/01
Pokročilá starostlivosť pre citlivé zuby a ďasná
Aj dôkladné čistenie citlivých zubov a ďasien môže byť jemné, odstraňuje 10-krát viac povlaku*. Obsahuje technológiu Sonicare novej generácie pre výkonné a súčasne jemné čistenie aj na ťažko dostupných miestach.Zobraziť všetky výhody
Dôkladné čistenie môže byť šetrné aj k citlivým zubom a ďasnám. Kefkový nadstavec S2 Sensitive má jedinečný dizajn s dlhými, tenkými a ultra jemnými štetinami, ktoré sú šetrné pri každom pohybe kefky. Vďaka viac ako 3000 hustým štetinám odstraňuje 10-krát viac zubného povlaku ako manuálna kefka.
Táto elektrická zubná kefka využíva našu technológiu Sonicare novej generácie, ktorá zaručuje najspoľahlivejšie a najkonzistentnejšie čistenie s cieľom zaistiť vynikajúce výsledky pri každom použití. Motor automaticky prispôsobuje výkon, takže nedochádza k poklesu výkonu pri čistení ťažšie dostupných miest. Užite si jemné, ale účinné čistenie zubov a ďasien vďaka 62 000 pohybom štetín za minútu. Technológia Sonicare Fluid Action podporuje čistenie štetín tým, že vháňa tekutinu hlboko medzi zuby a pozdĺž ďasien.
Táto elektrická zubná kefka Sonicare má na základni svetelný krúžok, ktorý vám jemne dáva najavo, či nevyvíjate príliš veľký tlak. Keď sa rozsvieti, jednoducho uvoľnite tlak a vaše ďasná zostanú chránené.
Vylepšite čistenie pomocou 6 nastavení čistenia. Či už chcete trochu viac sily alebo sa zamerať na konkrétnu oblasť, máte na výber. Vyberte si medzi režimom Clean a režimom Sensitive. Vyberte si jedno z troch nastavení intenzity.
Vďaka časovačom čistenia Sonicare budete mať perfektne načasované čistenie zubov. Každých 20 sekúnd vás BrushPacer upozorní, aby ste prešli na ďalšiu oblasť. Po 2 minútach SmartTimer oznámi, že čistenie je ukončené.
Vedeli ste, že kefkové nadstavce sú po troch mesiacoch menej účinné? Zubní odborníci odporúčajú pravidelne meniť kefkový nadstavec, preto sú zubné kefky Philips Sonicare vybavené pripomienkou výmeny kefkového nadstavca. Tá sleduje, ako často a ako intenzívne si čistíte zuby, a potom vám pripomenie, aby ste vymenili kefkový nadstavec, keď nastane čas na nový.
Vychutnajte si až 21 dní pravidelného čistenia na jedno nabitie a prineste tak novú úroveň pohodlia do vašej rutiny čistenia zubov.
