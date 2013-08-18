Tento produkt už nie je dostupný
Nabíjateľná
Nádržka s ľahkým plnením používa len malé množstvo vody pre menší neporiadok. Naplňte ju ústnou vodou pre ešte dokonalejšiu ústnu hygienu.
Na nabíjanie všetkých vašich produktov Sonicare postačí jedna nabíjačka.
Jednoducho prechádzajte navádzacou špičkou po línii ďasien, až kým nezapadne medzi zuby. Jednoducho tak vyčistíte aj ťažko dostupné zadné zuby.
4.3
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Shaza
18/08/2013
Česká republika
velmi dobré
..naprostá spokojenost. První stříhání nedopadlo jak bychom si představovali, ale to je rukama:-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
xyz123
22/09/2013
Polska
Rewelacja
Sceptykom proponuję najpierw użyć nici, następnie AirFlossa i... wizualnie ocenić efekty.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
fictrix
18/06/2020
България
Развали се след 5 седмици употреба
Върши работа и е лесен за употреба, но се развали след само 5 седмици. Не се зарежда.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss