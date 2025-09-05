Prehľadávať výrazy

    Ponorte sa slobodne do zvuku

    Či už pracujete alebo sa hráte, spríjemnite si svoje dni s týmito bezdrôtovými slúchadlami s potláčaním hluku! Ponorte sa do zvuku vďaka adaptívnemu potláčaniu hluku a pohodlnému noseniu cez uši. Počúvajte pri hraní hier a sledovaní filmov bohatý a detailný zvuk s nastavením nízkeho oneskorenia.

    • Profesionálne potláčanie hluku
    • Ľahké slúchadlá na uši
    • Prirodzený zvuk. Dynamické basy
    • Až 60 hodín prehrávania

    Ponorte sa vďaka profesionálnemu potláčaniu hluku

    Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim prehľadu prepustí vonkajšie zvuky späť. Funkcia rýchleho prehľadu zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.

    Ľahké, pohodlné, skladacie – a štýlové!

    Okrúhle nadstavce na uši a elegantný rám dodávajú týmto slúchadlám na uši osobitý štýl. Vankúšiky náušníkov z pamäťovej peny vám zabezpečia pohodlie počas dlhého počúvania a náušníky sa dajú zložiť naplocho a stočiť dovnútra, aby ste ich mohli ľahko uložiť do vrecka alebo tašky.

    Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass

    Vychutnáte si bohatý zvuk zo 40 mm budičov a dobrú pasívnu izoláciu hluku vďaka zakrytiu celých uší. Ak si chcete naplno vychutnať silu obľúbených basových liniek bez toho, aby ste museli zvýšiť hlasitosť, jednoducho aktivujte funkciu Dynamic Bass pomocou multifunkčného tlačidla alebo aplikácie Philips Headphones.

    Až 60 hodín prehrávania (45 so zapnutým potlačením hluku)

    Aj pri zapnutom potlačení hluku vám vydržia viac ako jeden deň. Plné nabitie trvá cez USB-C len 2 hodiny a rýchle 15-minútové nabíjanie vám poskytne ďalšie 3 hodiny. Kábel USB-C môžete použiť aj na pripojenie k akémukoľvek inteligentnému zariadeniu s portom USB-C.

    Zreteľné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte

    Počas hovoru bude váš hlas dokonale zreteľný. Špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus potlačenia hluku utlmí niektoré zvuky okolia.

    Spoľahlivé viacbodové pripojenie cez Bluetooth

    Pokročilé pripojenie Bluetooth poskytuje stabilnejšie pripojenie pre bezproblémové streamovanie a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth (iOS alebo Android) súčasne. Vychutnajte si zoznam skladieb alebo nerušene počúvajte svoj obľúbený podcast bez nepríjemných výpadkov zvuku.

    Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobenie nastavení a ovládacích prvkov

    Zabudli ste niekedy vypnúť slúchadlá? Nastavte časovač v našej sprievodnej aplikácii a slúchadlá sa automaticky vypnú. Aplikácia vám tiež umožňuje spravovať pripojené zariadenia alebo vypnúť adaptívne potláčanie hluku a prevziať kontrolu nad samotnými úrovňami. Okrem toho v nej nájdete celý rad vopred nastavených zvukových štýlov: „Hlas“ je ideálny pre podcasty!

    Teplý, detailný, prirodzený. Zvukový podpis spoločnosti Philips

    Od hudby až po podcasty – tieto bezdrôtové slúchadlá vám umožnia čo najlepšie využiť zvuky, ktoré máte radi! Vychutnáte si teplý, detailný zvuk s bohatými basmi z veľkých meničov, ktoré sú vyladené podľa zvukového podpisu spoločnosti Philips.

    Technické špecifikácie

    • Zvuk

      Akustický systém
      Uzatvorený
      Frekvenčný rozsah
      7 – 40 000 Hz
      Impedancia
      32 Ohmov
      Citlivosť
      96 dB (1 kHz)
      Priemer reproduktora
      40  mm
      Maximálny príkon
      30  mW
      Typ budiča
      Dynamický
      Zvuk s vysokým rozlíšením
      Áno

    • Pripojiteľnosť

      Verzia rozhrania Bluetooth
      5,2
      Profily Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maximálny rozsah
      Až do 10  m
      Viacbodové pripojenie
      Áno
      Podporovaný kodek
      SBC
      Zásuvka slúchadiel
      3.5  mm

    • Vonkajší kartón

      Dĺžka
      21.6  cm
      Počet používateľských balení
      3
      Šírka
      21  cm
      Hmotnosť brutto
      1.742  kg
      Výška
      26.3  cm
      GTIN
      1 48 95229 14022 3
      Hmotnosť netto
      1.12  kg
      Hmotnosť obalu
      0.622  kg

    • Pohodlie

      Automatické vypnutie
      Áno
      Ovlád. hlasitosti
      Áno
      Podpora aplikácie Philips Headphones
      Áno
      Možnosť aktualizácie firmvéru
      Áno
      Typ ovládačov
      Tlačidlo

    • Príkon

      Počet batérií
      1 ks
      Čas hovoru
      35 hod
      Čas nabíjania
      2 hod.  hodina(y)
      Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté)
      45  hodina(y)
      Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté)
      60  hodina(y)
      Rýchly čas nabíjania
      15 mins for 3 hrs
      Hmotnosť batérie (celková)
      12.4  g
      Kapacita batérie (Slúchadlá)
      600  mAh
      Typ batérie (Slúchadlá)
      Lítium-polymérová (zabudovaná)

    • Rozmery balenia

      Výška
      25.5  cm
      Typ balenia
      Lepenka
      Typ policového umiestnenia
      Zavesenie
      Šírka
      19.45  cm
      Hĺbka
      6.2  cm
      Počet zabalených kusov výrobkov
      1
      EAN
      48 95229 14022 6
      Hmotnosť brutto
      0.5  kg
      Hmotnosť netto
      0.303  kg
      Hmotnosť obalu
      0.197  kg

    • Rozmery produktu

      Výška
      21  cm
      Šírka
      18.7  cm
      Hĺbka
      5  cm
      Hmotnosť
      0.271  kg

    • Príslušenstvo

      Audiokábel
      3,5mm stereo kábel, Dĺžka = 1,2 m
      Stručná príručka spustenia
      Áno
      Nabíjací kábel
      Kábel USB typu C, 500 mm

    • Dizajn

      Farba
      Biela
      Štýl nosenia
      Hlavový oblúk
      Skladacie prevedenie
      Ploché/kompaktné skladanie
      Materiál prepojenia slúchadiel
      Tkanina
      Prispôsobené tvaru ucha
      Na uši
      Typ náušníkov
      S uzavretou zadnou časťou

    • Telekomunikácia

      Mikrofón na volanie
      1 mic

    • Funkcie ANC

      Technológia aktívneho potláčania hluku
      Hybridné
      Režim prehľadu
      Áno
      Mikrofón na aktívne potláčanie hluku
      4 mikrofóny
      ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)
      Áno

    • Hlasový asistent

      Kompatibilné s hlasovým asistentom
      • Apple Siri
      • Asistent Google
      Aktivácia hlasového asistenta
      Stlačte tlačidlo ANC
      Podpora hlasovéh asistenta
      Áno

