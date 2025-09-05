Či už pracujete alebo sa hráte, spríjemnite si svoje dni s týmito bezdrôtovými slúchadlami s potláčaním hluku! Ponorte sa do zvuku vďaka adaptívnemu potláčaniu hluku a pohodlnému noseniu cez uši. Počúvajte pri hraní hier a sledovaní filmov bohatý a detailný zvuk s nastavením nízkeho oneskorenia.
Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim prehľadu prepustí vonkajšie zvuky späť. Funkcia rýchleho prehľadu zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.
Ľahké, pohodlné, skladacie – a štýlové!
Okrúhle nadstavce na uši a elegantný rám dodávajú týmto slúchadlám na uši osobitý štýl. Vankúšiky náušníkov z pamäťovej peny vám zabezpečia pohodlie počas dlhého počúvania a náušníky sa dajú zložiť naplocho a stočiť dovnútra, aby ste ich mohli ľahko uložiť do vrecka alebo tašky.
Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass
Vychutnáte si bohatý zvuk zo 40 mm budičov a dobrú pasívnu izoláciu hluku vďaka zakrytiu celých uší. Ak si chcete naplno vychutnať silu obľúbených basových liniek bez toho, aby ste museli zvýšiť hlasitosť, jednoducho aktivujte funkciu Dynamic Bass pomocou multifunkčného tlačidla alebo aplikácie Philips Headphones.
Až 60 hodín prehrávania (45 so zapnutým potlačením hluku)
Aj pri zapnutom potlačení hluku vám vydržia viac ako jeden deň. Plné nabitie trvá cez USB-C len 2 hodiny a rýchle 15-minútové nabíjanie vám poskytne ďalšie 3 hodiny. Kábel USB-C môžete použiť aj na pripojenie k akémukoľvek inteligentnému zariadeniu s portom USB-C.
Zreteľné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte
Počas hovoru bude váš hlas dokonale zreteľný. Špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus potlačenia hluku utlmí niektoré zvuky okolia.
Spoľahlivé viacbodové pripojenie cez Bluetooth
Pokročilé pripojenie Bluetooth poskytuje stabilnejšie pripojenie pre bezproblémové streamovanie a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth (iOS alebo Android) súčasne. Vychutnajte si zoznam skladieb alebo nerušene počúvajte svoj obľúbený podcast bez nepríjemných výpadkov zvuku.
Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobenie nastavení a ovládacích prvkov
Zabudli ste niekedy vypnúť slúchadlá? Nastavte časovač v našej sprievodnej aplikácii a slúchadlá sa automaticky vypnú. Aplikácia vám tiež umožňuje spravovať pripojené zariadenia alebo vypnúť adaptívne potláčanie hluku a prevziať kontrolu nad samotnými úrovňami. Okrem toho v nej nájdete celý rad vopred nastavených zvukových štýlov: „Hlas“ je ideálny pre podcasty!
Teplý, detailný, prirodzený. Zvukový podpis spoločnosti Philips
Od hudby až po podcasty – tieto bezdrôtové slúchadlá vám umožnia čo najlepšie využiť zvuky, ktoré máte radi! Vychutnáte si teplý, detailný zvuk s bohatými basmi z veľkých meničov, ktoré sú vyladené podľa zvukového podpisu spoločnosti Philips.
Technické špecifikácie
Zvuk
Akustický systém
Uzatvorený
Frekvenčný rozsah
7 – 40 000 Hz
Impedancia
32 Ohmov
Citlivosť
96 dB (1 kHz)
Priemer reproduktora
40
mm
Maximálny príkon
30
mW
Typ budiča
Dynamický
Zvuk s vysokým rozlíšením
Áno
Pripojiteľnosť
Verzia rozhrania Bluetooth
5,2
Profily Bluetooth
A2DP
AVRCP
HFP
Maximálny rozsah
Až do 10
m
Viacbodové pripojenie
Áno
Podporovaný kodek
SBC
Zásuvka slúchadiel
3.5
mm
Vonkajší kartón
Dĺžka
21.6
cm
Počet používateľských balení
3
Šírka
21
cm
Hmotnosť brutto
1.742
kg
Výška
26.3
cm
GTIN
1 48 95229 14021 6
Hmotnosť netto
1.12
kg
Hmotnosť obalu
0.622
kg
Pohodlie
Automatické vypnutie
Áno
Ovlád. hlasitosti
Áno
Podpora aplikácie Philips Headphones
Áno
Možnosť aktualizácie firmvéru
Áno
Typ ovládačov
Tlačidlo
Príkon
Počet batérií
1 ks
Čas hovoru
35 hod
Čas nabíjania
2
hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté)
45
hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté)
60
hodina(y)
Rýchly čas nabíjania
15 mins for 3 hrs
Hmotnosť batérie (celková)
12.4
g
Kapacita batérie (Slúchadlá)
600
mAh
Typ batérie (Slúchadlá)
Lítium-polymérová (zabudovaná)
Rozmery balenia
Výška
25.5
cm
Typ balenia
Lepenka
Typ policového umiestnenia
Zavesenie
Šírka
19.45
cm
Hĺbka
6.2
cm
Počet zabalených kusov výrobkov
1
EAN
48 95229 14021 9
Hmotnosť brutto
0.5
kg
Hmotnosť netto
0.303
kg
Hmotnosť obalu
0.197
kg
Rozmery produktu
Výška
21
cm
Šírka
18.7
cm
Hĺbka
5
cm
Hmotnosť
0.271
kg
Príslušenstvo
Audiokábel
3,5mm stereo kábel, Dĺžka = 1,2 m
Stručná príručka spustenia
Áno
Nabíjací kábel
Kábel USB typu C, 500 mm
Dizajn
Farba
Čierna
Štýl nosenia
Hlavový oblúk
Skladacie prevedenie
Ploché/kompaktné skladanie
Materiál prepojenia slúchadiel
Tkanina
Prispôsobené tvaru ucha
Na uši
Typ náušníkov
S uzavretou zadnou časťou
Telekomunikácia
Mikrofón na volanie
1 mic
Funkcie ANC
Technológia aktívneho potláčania hluku
Hybridné
Režim prehľadu
Áno
Mikrofón na aktívne potláčanie hluku
4 mikrofóny
ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)
