Interaktívna aplikácia, vďaka ktorej si deti zamilujú čistenie zubov

Aplikácia Philips Sonicare For Kids sa zosynchronizuje so sonickou zubnou kefkou vášho dieťaťa a hravou formou mu pomôže osvojiť si správne návyky pri starostlivosti o ústnu dutinu. Učiteľ ho povzbudzuje k dlhšiemu a dôkladnejšiemu čisteniu. Na začiatku každého čistenia sa zobrazujú zrozumiteľné vizuálne pokyny so správnymi technikami čistenia a monitor postupu aplikácie zaznamenáva celkový priebeh čistenia. Deti sa učia zábavnou formou a rodičia môžu kontrolovať dôkladnosť čistenia v období medzi jednotlivými kontrolami u stomatológa.