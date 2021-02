Philips Airfryer SMART Sensing XXL

Počet porcií: 6

Doba varenia: 12 min

Celkový čas prípravy: 27 min

Ingrediencie:

Múka 190 g

Kypriaci prášok 1 čajová lyžička

Perníkové korenie 1,5 čajovej lyžičky

Mletá škorica 1 čajová lyžička

Cukor múčka 1 čajová lyžička

1. Rozklepnite vajcia a rozšľahajte. Postupne vmiešajte med, olej a mlieko kým sa všetko nespojí v jednotnú konzistenciu.

2. Zvlášť si zmiešajte prášok do pečiva, perníkové korenie a mletú škoricu s múkou. Opatrne prisypávajte do vaječnej zmesi. Cesto nalejte do muffinových formičiek. Naplňte ich max. do ¾ výšky.

3. Preložte muffiny vo formičkách do košíka AirFryer a pečte pri teplote 180 °C po dobu 12 minút. Pre lepšie výsledky odporúčame piecť v niekoľkých dávkach.

4. Po upečení nechajte muffiny vychladnúť a pred podávaním jemne ozdobte práškovým cukrom.