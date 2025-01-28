Prehľadávať výrazy

  • Inovatívne. Pohlcujúce. Neuveriteľné. Inovatívne. Pohlcujúce. Neuveriteľné. Inovatívne. Pohlcujúce. Neuveriteľné.
    Energy Label Europe F energetický štítok
    Ak chcete získať viac informácií, stiahnite si energetický štítok (PDF 195.0KB)

    QLED Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    43PUS8500/12

    Inovatívne. Pohlcujúce. Neuveriteľné.

    Pripravte sa na žiarivé farby QLED s rozlíšením 4K. Pohlcujúca funkcia Ambilight. Dolby Atmos s 3D zvukom ako v kine. Vďaka OS Titan, ktorý vám prinesie všetko, čo radi sledujete, tento televízor nielen pozdvihuje okamih, ale zároveň zaisťuje lepší zážitok zo sledovania.

    Zobraziť všetky výhody

    K dispozícii:

    QLED Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

    Podobné výrobky

    Zobraziť všetky Ambilight

    Inovatívne. Pohlcujúce. Neuveriteľné.

    • 108 cm (43”) Ambilight tv
    • 4K QLED
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Dolby Atmos
    Existujú obyčajné televízory. No potom sú tu televízory s funkciou Ambilight

    Existujú obyčajné televízory. No potom sú tu televízory s funkciou Ambilight

    Vďaka integrovaným svetlám LED, ktoré reagujú na každú scénu, vás Ambilight vtiahne do sveta farieb. Filmy, šport, hudobné videá a hry prekročia hranice obrazovky a vtiahnu vás hlbšie do deja. Kto raz vyskúša, už nikdy nebude chcieť iný televízor bez tejto funkcie.

    4K QLED pre živé zobrazenie a kvalitu farieb Quantum Dot

    4K QLED pre živé zobrazenie a kvalitu farieb Quantum Dot

    Živé farby. Mimoriadne ostré scény. Dokonalý obraz v tej najvyššej kvalite. Tento televízor Ambilight s rozlíšením 4k (UHD) sa prispôsobí všetkým formátom HDR. Každý neuveriteľný okamih, či už tmavý alebo svetlý, prehrávaný alebo streamovaný, si môžete vychutnať do posledného detailu a sledovať scénu po scéne.

    Priblížte sa k detailom s pixelovou presnosťou

    Priblížte sa k detailom s pixelovou presnosťou

    Vďaka 8 miliónom pixelov, ktoré spolu harmonicky spolupracujú, je toto zobrazenie 4K ako žiadne iné. Nič nezachytí okamih tak verne ako tento televízor Philips Ambilight s najostrejším obrazom, ktorý vykresľuje detailnejšie a realistickejšie scény.

    Technológia Dolby Atmos vytvára zvuk ako v kine

    Technológia Dolby Atmos vytvára zvuk ako v kine

    Pripravte sa. Dolby Atmos vytvára zvuk presne tak, ako to naplánoval režisér. Každý moment vás vtiahne ešte hlbšie do scény. Či už sú to filmy, seriály, športové prenosy alebo hry, čoskoro sa ocitnete v centre diania.

    DTS:X pre pohlcujúci 3D zvuk

    DTS:X pre pohlcujúci 3D zvuk

    Systém DTS:X vytvára taký realistický zvuk, akoby ste boli priamo na mieste. Vďaka technológii 3D zvuku, ktorá dodáva zvuku ďalší rozmer, sa z vašej obývacej izby čoskoro stane hľadisko.

    Priblížte sa k obsahu vďaka operačnému systému Titan OS

    Priblížte sa k obsahu vďaka operačnému systému Titan OS

    Platforma Philips Smart TV Titan OS prináša všetko, čo radi sledujete, a navyše rýchlo. Od samostatných dielov po celé seriály a od dokumentov až po drámy – všetko, čo chcete, je k dispozícii jediným stlačením tlačidla. Bez ohľadu na to, čo chcete sledovať, všetky najlepšie aplikácie na streamovanie môžete mať ľahko na dosah.

    Jednoducho sa pripojte k svojej inteligentnej domácej sieti

    Jednoducho sa pripojte k svojej inteligentnej domácej sieti

    Kompatibilita so štandardom Matter Smart Home prináša bezproblémovú integráciu do existujúcej inteligentnej domácej siete. Ak chcete televízor ovládať z aplikácie Matter Smart Home alebo pomocou služieb hlasového ovládania, jednoducho stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači a hovorte. Stmievajte svetlá. Nastavte si termostat. Dokonca zapnite televízor Philips s funkciou Ambilight. To všetko jediným príkazom. Televízor je kompatibilný aj s inteligentnými reproduktormi Google a Apple AirPlay.

    Vyberte si veľkosť

    Vyberte si veľkosť

    Malá 43-palcová obrazovka. Úžasný 85-palcový televízor. A všetko medzi tým. Ide najmä o väčší výber, aby váš televízor skvele zapadol do interiéru. Vďaka šiestim rôznym veľkostiam si určite vyberiete ideálny televízor pre svoju domácnosť.

    Zvýraznite každé slovo pomocou funkcie zosilnenia hlasu

    Vnímajte každé slovo s presnosťou. Funkcia zosilnenia hlasu umožňuje poslucháčom zvýšiť alebo znížiť hlasitosť dialógov bez akéhokoľvek vplyvu na zvuk v pozadí. Vďaka tomu vám teraz neunikne ani jeden moment, pretože každá vyslovená veta zaznie s väčšou čistotou.

    Pripojenie pripravené na hru

    Rozhranie HDMI 2.1 a funkcia VRR vám pomôžu vyťažiť z konzoly to najlepšie vďaka rýchlejšiemu hraniu a plynulejšej grafike. Vďaka nastaveniu nízkeho vstupného oneskorenia, ktoré sa automaticky zapne po zapnutí konzoly, budete vždy pripravení na vyššiu úroveň hrania.

    Európsky prístup k dizajnu

    Hranatý stojan, elegantný tenký rám, pozoruhodný QLED TV - to je európsky dizajn v tej najlepšej forme. Nastavte si Ambilight na režim Lounge, ktorý vašu miestnosť naplní farbami, zatiaľ čo televízor spí. Diaľkový ovládač je navyše vyrobený z recyklovaného plastu a obal z kartónu s certifikátom FSC. Vložené letáky sú taktiež starostlivo spracované a vytlačené na recyklovanom papieri.

    Technické špecifikácie

    • Ambilight

      Ambilight - vlastnosti
      • AmbiSleep
      • Hudba Ambilight
      • Herný režim
      • Režim osvetlenia obývacej izby
      • Budík so simuláciou východu slnka
      • Prispôsobujúce sa farbe steny
      Verzia Ambilight
      3-stranný

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      43  palec
      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      108  cm
      Rozlíšenie panela
      3840 x 2160p
      Prirodzená obnovovacia frekvencia
      60  Hz
      Obrazový engine
      Pixel Precise Ultra HD
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Hra
      • Kompatibilný s formátom HDR10+
      • Domáce kino
      • Monitor
      • Movie (Film)
      • Micro Dimming
      • Osobné
      • Ultra vysoké rozlíšenie
      Technológia displeja
      QLED s rozlíšením 4K Ultra HD

    • Vstupné rozlíšenie displeja

      Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia
      • 576p – -50Hz
      • 640 x 480 – -60Hz
      • 720p – -50Hz, 60Hz
      • 1 920 x 1 080p – 24/25/30/50/60 Hz
      • 2560 x 1440 – -60Hz
      • 3 840 x 2 160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Digitálna TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikátor sily signálu
      Áno
      Teletext
      1 000-stránkový Hypertext
      Podpora HEVC
      Áno

    • Smart TV

      Aplikácie SmartTV*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Aplikácia NFT*
      • Netflix*
      • YouTube
      OS
      OS TITAN
      Veľkosť pamäte (flash)*
      8 GB

    • Funkcie Smart TV

      Interaktívny TV
      HbbTV
      Hlasový asistent*
      • Zabudovaný asistent Alexa od spoločnosti Amazon
      • Funguje so službou Google Home
      • Diaľkové ovládanie s mikrofónom
      Zážitok Smart Home
      • MATTER
      • Control4
      • Funguje s Apple Home
      Herný ovládací panel
      Gamebar 2.0
      Podpora TTS
      Áno

    • Multimediálne aplikácie

      Formáty prehrávania videa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formáty prehrávania hudby
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podporované formáty titulkov
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formáty prehrávania obrázkov
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Audio
      2,0-kanálový
      Výstupný výkon (RMS)
      20 W
      Konfigurácia reproduktorov
      2 reproduktory s úplným rozsahom a výkonom 10 W
      Kodek
      • DTS:X
      • Dolby Atmos
      • zvuk Dolby Digital
      Zlepšenie kvality zvuku
      • Režim AVL
      • Zdokonalenie basov
      • Dolby Media Intelligence
      • Zábava
      • Ekvalizér
      • Profil počúvania
      • Nočný režim
      • Kalibrácia miestnosti
      • Osobné
      • Zosilnenie hlasu
      Funkcie slúchadiel
      Dolby Atmos pre slúchadlá
      Zvukový engine
      IntelliSound
      Hlavný reproduktor
      Úplný rozsah s Bass Reflex (FR01A)

    • Pripojiteľnosť

      Počet pripojení HDMI
      3
      Funkcie HDMI
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prehrávanie jedným dotykom
      • Prepojenie cez diaľkové ovládanie
      • Systémové ovládanie zvuku
      • Pohotovostný režim systému
      Počet konektorov USB
      2
      Bezdrôtové pripojenie
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvojpásmové
      • Bluetooth 5.2
      • Funguje s Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Áno na všetkých konektoroch HDMI
      HDMI ARC
      Áno, na HDMI1
      Funkcie HDMI 2.1
      • eARC v HDMI 1
      • Podpora eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2,0
      • Externé nastavenie prostredníctvom používateľského rozhrania TV
      • HDMI-CEC pre TV/SB Philips

    • Podporované HDMI video funkcie

      Hranie
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Kompatibilný s formátom HDR10+

    • Energetická karta EÚ

      Registračné čísla EPREL
      2206259
      Energetická trieda pre SDR
      F
      Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR
      50  Kwh/1000 h
      Energetická trieda pre HDR
      G
      Príkon v režime zapnutia pre HDR
      80  Kwh/1000 h
      Spotreba energie v režime vypnutia
      n.a.
      Pohotovostný režim pripojený k sieti
      2,0  W
      Použitá panelová technológia
      LED LCD
      Použitá panelová technológia.
      QLED LCD

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      menej ako 0,5 W
      Funkcie úspory energie
      • Časovač automatického vypnutia
      • Svetelný snímač
      • Režim Eko
      • Vypnutie obrazu (pre rádio)

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Dve batérie AAA
      • Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
      • Diaľkové ovládanie
      • Podstavec na stôl
      • Sieťový napájací kábel
      • Rýchla užívateľská príručka

    • Dizajn

      Farby TV
      Čierny matný rám
      Konštrukcia stojana
      Kovový čierny oblúkový stojan

    • Rozmery

      Vzdialenosť medzi 2 stojanmi
      756 mm  mm
      Kompatibilné s nástennými držiakmi
      200 x 100 mm
      Televízor bez stojana (Š x V x H)
      958 x 563 x 87 mm
      Televízor so stojanom (Š x V x H)
      958 x 625 x 243 mm
      Kartónov balenie (Š x V x H)
      1045 x 650 x 133 mm
      Hmotnosť televízora bez stojana
      6,76 kg
      Hmotnosť televízora so stojanom
      7,08 kg
      Hmotnosť vrátane balenia
      9,8 kg

    Badge-D2C

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.

    Odporúčané produkty

    Aktuálne prezerané produkty

    • Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
    • Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
    • Dostupnosť aplikácie Smart TV sa líši v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv
    • Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
    • Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com
    • Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Tlačidlo mediálnych služieb obsahu Over-the-top na diaľkovom ovládači sa bude v jednotlivých krajinách líšiť. Pozrite si skutočný produkt v balení.
    • Asistent Google je k dispozícii v rôznych jazykoch a krajinách podľa typu produktu.
    • Rozsah služieb hlasového ovládania prostredníctvom televízora sa líši v závislosti od krajiny a jazyka. Najnovšie informácie získate od nášho oddelenia starostlivosti o zákazníkov.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách a regiónoch.

    Hľadáte niečo iné?

    Prihláste sa na odber noviniek

    * Toto pole je povinné

    10% zľava

    Exkluzívne predajné akcie a kupóny

    Tipy a triky

    *
    Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.
    Čo to znamená?

    Výhody 
    MyPhilips

    Rozšírená záruka na vybrané produkty

    Ľahký prístup k produktovej podpore

    Prednostné informácie o novinkách

    Registrujte sa teraz

    Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.