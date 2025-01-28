43PUS8500/12
Inovatívne. Pohlcujúce. Neuveriteľné.
Pripravte sa na žiarivé farby QLED s rozlíšením 4K. Pohlcujúca funkcia Ambilight. Dolby Atmos s 3D zvukom ako v kine. Vďaka OS Titan, ktorý vám prinesie všetko, čo radi sledujete, tento televízor nielen pozdvihuje okamih, ale zároveň zaisťuje lepší zážitok zo sledovania.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Vďaka integrovaným svetlám LED, ktoré reagujú na každú scénu, vás Ambilight vtiahne do sveta farieb. Filmy, šport, hudobné videá a hry prekročia hranice obrazovky a vtiahnu vás hlbšie do deja. Kto raz vyskúša, už nikdy nebude chcieť iný televízor bez tejto funkcie.
Živé farby. Mimoriadne ostré scény. Dokonalý obraz v tej najvyššej kvalite. Tento televízor Ambilight s rozlíšením 4k (UHD) sa prispôsobí všetkým formátom HDR. Každý neuveriteľný okamih, či už tmavý alebo svetlý, prehrávaný alebo streamovaný, si môžete vychutnať do posledného detailu a sledovať scénu po scéne.
Vďaka 8 miliónom pixelov, ktoré spolu harmonicky spolupracujú, je toto zobrazenie 4K ako žiadne iné. Nič nezachytí okamih tak verne ako tento televízor Philips Ambilight s najostrejším obrazom, ktorý vykresľuje detailnejšie a realistickejšie scény.
Pripravte sa. Dolby Atmos vytvára zvuk presne tak, ako to naplánoval režisér. Každý moment vás vtiahne ešte hlbšie do scény. Či už sú to filmy, seriály, športové prenosy alebo hry, čoskoro sa ocitnete v centre diania.
Systém DTS:X vytvára taký realistický zvuk, akoby ste boli priamo na mieste. Vďaka technológii 3D zvuku, ktorá dodáva zvuku ďalší rozmer, sa z vašej obývacej izby čoskoro stane hľadisko.
Platforma Philips Smart TV Titan OS prináša všetko, čo radi sledujete, a navyše rýchlo. Od samostatných dielov po celé seriály a od dokumentov až po drámy – všetko, čo chcete, je k dispozícii jediným stlačením tlačidla. Bez ohľadu na to, čo chcete sledovať, všetky najlepšie aplikácie na streamovanie môžete mať ľahko na dosah.
Kompatibilita so štandardom Matter Smart Home prináša bezproblémovú integráciu do existujúcej inteligentnej domácej siete. Ak chcete televízor ovládať z aplikácie Matter Smart Home alebo pomocou služieb hlasového ovládania, jednoducho stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači a hovorte. Stmievajte svetlá. Nastavte si termostat. Dokonca zapnite televízor Philips s funkciou Ambilight. To všetko jediným príkazom. Televízor je kompatibilný aj s inteligentnými reproduktormi Google a Apple AirPlay.
Malá 43-palcová obrazovka. Úžasný 85-palcový televízor. A všetko medzi tým. Ide najmä o väčší výber, aby váš televízor skvele zapadol do interiéru. Vďaka šiestim rôznym veľkostiam si určite vyberiete ideálny televízor pre svoju domácnosť.
Vnímajte každé slovo s presnosťou. Funkcia zosilnenia hlasu umožňuje poslucháčom zvýšiť alebo znížiť hlasitosť dialógov bez akéhokoľvek vplyvu na zvuk v pozadí. Vďaka tomu vám teraz neunikne ani jeden moment, pretože každá vyslovená veta zaznie s väčšou čistotou.
Rozhranie HDMI 2.1 a funkcia VRR vám pomôžu vyťažiť z konzoly to najlepšie vďaka rýchlejšiemu hraniu a plynulejšej grafike. Vďaka nastaveniu nízkeho vstupného oneskorenia, ktoré sa automaticky zapne po zapnutí konzoly, budete vždy pripravení na vyššiu úroveň hrania.
Hranatý stojan, elegantný tenký rám, pozoruhodný QLED TV - to je európsky dizajn v tej najlepšej forme. Nastavte si Ambilight na režim Lounge, ktorý vašu miestnosť naplní farbami, zatiaľ čo televízor spí. Diaľkový ovládač je navyše vyrobený z recyklovaného plastu a obal z kartónu s certifikátom FSC. Vložené letáky sú taktiež starostlivo spracované a vytlačené na recyklovanom papieri.
