Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Výkonný motor na striedavý prúd
Sušiaci výkon 2200 W
Vysoká rýchlosť vzduchu až 130 km/h*
2-krát viac iónov** pre žiarivý účes
Sušič vlasov Philips Pro má vysoko výkonný motor na striedavý prúd vyvinutý pre profesionálov. Vytvára prúd vzduchu s rýchlosťou až 130 km/h na účinné a rýchle dosiahnutie výsledkov.
Tento 2200 W sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti vám poskytne rýchlejšiu a jednoduchšiu skúsenosť pri sušení a stylingu vašich vlasov.
Nastavenie ThermoProtect poskytuje optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším spôsobom.
4.8
z 5
100
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Jaryn1968
02/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Dárek pro manželku
I když jsem plešoun a s tímto nástrojem nemám absolutně žádnou zkušenost, vybíral jsem osvědčenou značku což se vyplatilo.
Výhody
Multifunkční
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD274/00 Vysoušeč vlasů Pro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD274/00 Vysoušeč vlasů Pro
Veroniccam
07/03/2021
Česká republika
Výborný fén
Za mě rozhodně 1* Fén má neskutečný výkon, který moje dlouhé vlasy vyfénuje za viditelně kratší dobu, než bylo u původního slabšího fénu. Velikou výhodou je i možnost regulace teploty, díky které zbytečně nepálíte vlastní vlasy. Fén má krásný design, dobře se drží v ruce a výborné je i to, že má odnímatelný konec - můžete tak perfektně vyčistit vrtuli. Navíc za výbornou cenu (20% slevový kód) s dopravou zdarma !!
Výhody
Výkon + Ionizace + Regulace teploty
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro
Adél3103
25/05/2020
Česká republika
Výtečný
Skvělý poměr ceny a výkonu, fén je lehký, dobře se s ním manipuluje, rychlé a zdravé vysušení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro
Testované v holandskom laboratóriu Philips v roku 2018. Testované bez hubice pri nastavení rýchlosti 2 a teploty 2.
Testované v čínskom laboratóriu v roku 2018. Porovnané so zariadením Philips BHD176.