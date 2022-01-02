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Všetky rady

  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
  • Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky

Tento produkt už nie je dostupný

DryCareSušič vlasov Pro

BHD274/00

4.8
| (100) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky
Sušič vlasov Pro od spoločnosti Philips s motorom na striedavý prúd zabezpečuje rýchlosť vzduchu až 130 km/h*, čím zaručuje rýchle a profesionálne výsledky. Disponuje aj funkciou ThermoProtect na nastavenie optimálnej teploty, ktorá chráni vlasy pred prehrievaním.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Rýchle a efektívne sušenie pre profesionálne výsledky

  • Výkonný motor na striedavý prúd

  • Sušiaci výkon 2200 W

  • Vysoká rýchlosť vzduchu až 130 km/h*

  • 2-krát viac iónov** pre žiarivý účes

Rýchle sušenie, výkonný AC motor

Rýchle sušenie, výkonný AC motor

Sušič vlasov Philips Pro má vysoko výkonný motor na striedavý prúd vyvinutý pre profesionálov. Vytvára prúd vzduchu s rýchlosťou až 130 km/h na účinné a rýchle dosiahnutie výsledkov.

2200 W vysokého výkonu na rýchle sušenie

2200 W vysokého výkonu na rýchle sušenie

Tento 2200 W sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti vám poskytne rýchlejšiu a jednoduchšiu skúsenosť pri sušení a stylingu vašich vlasov.

Nastavenie teploty ThermoProtect

Nastavenie teploty ThermoProtect

Nastavenie ThermoProtect poskytuje optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším spôsobom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

100

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

02/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dárek pro manželku

I když jsem plešoun a s tímto nástrojem nemám absolutně žádnou zkušenost, vybíral jsem osvědčenou značku což se vyplatilo.

Výhody

Multifunkční

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD274/00 Vysoušeč vlasů Pro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD274/00 Vysoušeč vlasů Pro

07/03/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný fén

Za mě rozhodně 1* Fén má neskutečný výkon, který moje dlouhé vlasy vyfénuje za viditelně kratší dobu, než bylo u původního slabšího fénu. Velikou výhodou je i možnost regulace teploty, díky které zbytečně nepálíte vlastní vlasy. Fén má krásný design, dobře se drží v ruce a výborné je i to, že má odnímatelný konec - můžete tak perfektně vyčistit vrtuli. Navíc za výbornou cenu (20% slevový kód) s dopravou zdarma !!

Výhody

Výkon + Ionizace + Regulace teploty

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro

25/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výtečný

Skvělý poměr ceny a výkonu, fén je lehký, dobře se s ním manipuluje, rychlé a zdravé vysušení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované v holandskom laboratóriu Philips v roku 2018. Testované bez hubice pri nastavení rýchlosti 2 a teploty 2.

  2. Testované v čínskom laboratóriu v roku 2018. Porovnané so zariadením Philips BHD176.