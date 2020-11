Hubica DiamondFlex sa otáča v uhle 180° na dosiahnutie do priestoru okolo predmetov

Hubica DiamondFlex je ideálnym nástavcom na dosiahnutie do priestoru okolo predmetov a do ťažko dostupných rohov. Hubica má 180° otočný mechanizmus a pamäťovú funkciu, ktorá zaisťuje jej automatický návrat do pôvodnej polohy.