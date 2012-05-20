Tento produkt už nie je dostupný
2200 W
Sací výkon 500 W
Filter HEPA 13
Vysokoúčinný 2 200 W motor generuje sací výkon max. 500 W pre dokonalé výsledky čistenia.
Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi naraz: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Kefy po obidvoch stranách odstraňujú špinu a prach v bezprostrednej blízkosti nábytku a stien.
Tento vysávač s certifikáciou ECARF zaručuje s 99,95 % istotou, že popri štandardnom vysávaní sa prefiltruje takmer všetok vzduch v miestnosti. Vďaka tomu sa odstránia takmer všetky alergény z kobercov, nábytku a ďalších miest vo vašom domove.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
KAMIL26
20/05/2012
Polska
SUPER
Idealny odkurzacz,sprawdza się idealnie!!! Dla zwykłego użytkownika nie trzeba niczego więcej.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Julita
22/09/2013
Polska
Ten produkt jest pełen zalet
jest to pierwszy odkurzacz który w pełni spełnił moje oczekiwania ,cichy ,ładny,ma super moc ssania.Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy