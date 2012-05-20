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  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
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  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon

Tento produkt už nie je dostupný

PerformerVysávač s vreckom

FC9160/01

4.5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Doposiaľ najvyšší sací výkon
Doposiaľ najvyšší sací výkon prináša ľahké vysávanie: to je hlavná výhoda modelu Philips Performer. V kombinácii s hygienickým filtrom a jednoduchým systémom výberu vrecka na prach si model Performer ľahko poradí so všetkou špinou a prachom.
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Sací výkon 500 wattov pre čistenie bez námahy

Doposiaľ najvyšší sací výkon

  • 2200 W

  • Sací výkon 500 W

  • Filter HEPA 13

2200 wattový motor generujúci max. sací výkon 500 W

2200 wattový motor generujúci max. sací výkon 500 W

Vysokoúčinný 2 200 W motor generuje sací výkon max. 500 W pre dokonalé výsledky čistenia.

Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi naraz: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Kefy po obidvoch stranách odstraňujú špinu a prach v bezprostrednej blízkosti nábytku a stien.

Ocenenie Pečať kvality ECARF za spoľahlivé výsledky

Ocenenie Pečať kvality ECARF za spoľahlivé výsledky

Tento vysávač s certifikáciou ECARF zaručuje s 99,95 % istotou, že popri štandardnom vysávaní sa prefiltruje takmer všetok vzduch v miestnosti. Vďaka tomu sa odstránia takmer všetky alergény z kobercov, nábytku a ďalších miest vo vašom domove.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

SUPER

Idealny odkurzacz,sprawdza się idealnie!!! Dla zwykłego użytkownika nie trzeba niczego więcej.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest pełen zalet

jest to pierwszy odkurzacz który w pełni spełnił moje oczekiwania ,cichy ,ładny,ma super moc ssania.Polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy

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