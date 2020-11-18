Tento produkt už nie je dostupný
ParquetCare
Diaľkové ovládanie
Vysokoúčinný 2 200 W motor generuje sací výkon max. 500 W pre dokonalé výsledky čistenia.
Takáto veľká kapacita vrecka na prach umožňuje jeho optimálne využitie, čo znamená, že nemusíte vrecko na prach vymieňať tak často.
Praktické diaľkové ovládanie umožňujúce meniť sací výkon končekmi prstov bez potreby sa zohýbať.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
18/11/2020
Україна
Надпотужний пилосос . Просто вауууу!!!!
При цьому це най тихіший який я коли небуть мала. Рекомендую 100 раз!!!!
Výhody
Усе абсолютно
Nevýhody
—-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу