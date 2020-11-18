VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Tento produkt už nie je dostupný

PerformerVysávač s vreckom

FC9166/01

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Doposiaľ najvyšší sací výkon
Doposiaľ najvyšší sací výkon zaisťuje ľahké vysávanie: to je hlavná výhoda radu FC916x. V kombinácii s hygienickým filtrom a jednoduchým systémom výberu vrecka na prach si rad FC916x ľahko poradí so všetkou špinou a prachom.
Zobraziť všetky výhody

Sací výkon 500 wattov pre čistenie bez námahy

Doposiaľ najvyšší sací výkon

  • ParquetCare

  • Diaľkové ovládanie

2200 wattový motor generujúci max. sací výkon 500 W

2200 wattový motor generujúci max. sací výkon 500 W

Vysokoúčinný 2 200 W motor generuje sací výkon max. 500 W pre dokonalé výsledky čistenia.

s-bag XXL s kapacitou 4 litre umožňuje dlhodobý výkon

s-bag XXL s kapacitou 4 litre umožňuje dlhodobý výkon

Takáto veľká kapacita vrecka na prach umožňuje jeho optimálne využitie, čo znamená, že nemusíte vrecko na prach vymieňať tak často.

Praktické diaľkové ovládanie umožňuje meniť sací výkon

Praktické diaľkové ovládanie umožňuje meniť sací výkon

Praktické diaľkové ovládanie umožňujúce meniť sací výkon končekmi prstov bez potreby sa zohýbať.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Надпотужний пилосос . Просто вауууу!!!!

При цьому це най тихіший який я коли небуть мала. Рекомендую 100 раз!!!!

Výhody

Усе абсолютно

Nevýhody

—-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky