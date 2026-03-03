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  • Najvyšší sací výkon aj pri plnšom vrecku*
  • Najvyšší sací výkon aj pri plnšom vrecku*

Tento produkt už nie je dostupný

PerformerProVysávač s vreckom

FC9190/01

Najvyšší sací výkon aj pri plnšom vrecku*
Vďaka svojmu výkonnému 2200 W motoru a špeciálne navrhnutej komore na prach udržuje vysávač Philips PerformerPro vysoký prietok vzduchu a vytvára najvyšší sací výkon. Poskytuje skvelé výsledky pri vysávaní aj pri plnšom vrecku na prach!*
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vďaka 2200 W motoru a 5 l kapacite na prach

Najvyšší sací výkon aj pri plnšom vrecku*

  • 2200 W

  • Filter HEPA 13

  • 5 l

2200 W motor s maximálnym sacím výkonom 500 W

2200 W motor s maximálnym sacím výkonom 500 W

2200 W motor vytvára maximálny sací výkon 500 W pre vynikajúce výsledky vysávania.

Revolučná technológia Airflow Max na extrémne výkonné satie

Revolučná technológia Airflow Max na extrémne výkonné satie

Technológia Airflow Max maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší sací výkon, aj keď sa vrecko zapĺňa!

5 l kapacita na prach pre dlhšie vysávanie

5 l kapacita na prach pre dlhšie vysávanie

Špeciálne navrhnutá 5 l komora na prach umožňuje optimálne využitie vrecka na prach, pre dlhšie vysávanie bez výmeny vrecka.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Sací výkon testovaný v súlade s medzinárodnou normou IEC 60312-1, testované externým skúšobným inštitútom SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., august 2012)