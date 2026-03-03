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FC9190/01
2200 W
Filter HEPA 13
5 l
2200 W motor vytvára maximálny sací výkon 500 W pre vynikajúce výsledky vysávania.
Technológia Airflow Max maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší sací výkon, aj keď sa vrecko zapĺňa!
Špeciálne navrhnutá 5 l komora na prach umožňuje optimálne využitie vrecka na prach, pre dlhšie vysávanie bez výmeny vrecka.
Hodnotenie
Sací výkon testovaný v súlade s medzinárodnou normou IEC 60312-1, testované externým skúšobným inštitútom SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., august 2012)