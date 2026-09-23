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  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe

Tento produkt už nie je dostupný

8500 seriesTlakový žehliaci systém

GC8560/02

1 Ocenenie

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe

Tento žehliaci systém Philips, ktorý je výkonný a zároveň prekvapivo praktický, nepretržite vytvára silnú paru pod vysokým tlakom. Veľký oddeliteľný zásobník na vodu sa dá kedykoľvek a kdekoľvek doplniť, vďaka čomu je žehlenie rýchle a jednoduché.

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Jednotka v žehlení

Žehlenie bez kompromisov

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe

  • 1,6 l

  • AUTO CORD

Tlak až 5 baru

Tlak až 5 baru

Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie. Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary, ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia, vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie a kvalitnejšie. Tlak pary si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Kontinuálna para až 120 g/min.

Kontinuálna para až 120 g/min.

Čím viac pary, tým rýchlejšie sa žehlí. Jedinečná technológia naparovacieho žehliaceho systému Philips dodáva výkonnú paru, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie, kvalitnejšie a rýchlejšie.

Ergonomická a ľahká 1,2 kg žehlička

Ergonomická a ľahká 1,2 kg žehlička

Ergonomický dizajn tejto žehličky umožňuje pohodlné žehlenie, lebo odľahčuje namáhanie zápästia. Nahor sklonená rúčka zaistí prirodzenú polohu a znižuje námahu pri žehlení. Dizajn žehličky tiež zabraňuje opakovaným pohybom spôsobovaným pokladaním žehličky na pätu. Žehlička je ľahká (1,2 kg), čím umožňuje jednoduché a pohodlné žehlenie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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