Tento produkt už nie je dostupný
GC8560/02
Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
Tento žehliaci systém Philips, ktorý je výkonný a zároveň prekvapivo praktický, nepretržite vytvára silnú paru pod vysokým tlakom. Veľký oddeliteľný zásobník na vodu sa dá kedykoľvek a kdekoľvek doplniť, vďaka čomu je žehlenie rýchle a jednoduché.
Jednotka v žehlení
1,6 l
AUTO CORD
Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie. Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary, ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia, vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie a kvalitnejšie. Tlak pary si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.
Čím viac pary, tým rýchlejšie sa žehlí. Jedinečná technológia naparovacieho žehliaceho systému Philips dodáva výkonnú paru, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie, kvalitnejšie a rýchlejšie.
Ergonomický dizajn tejto žehličky umožňuje pohodlné žehlenie, lebo odľahčuje namáhanie zápästia. Nahor sklonená rúčka zaistí prirodzenú polohu a znižuje námahu pri žehlení. Dizajn žehličky tiež zabraňuje opakovaným pohybom spôsobovaným pokladaním žehličky na pätu. Žehlička je ľahká (1,2 kg), čím umožňuje jednoduché a pohodlné žehlenie.
Ocenenia
Hodnotenie