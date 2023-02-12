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  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
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Tento produkt už nie je dostupný

Séria 3000Airfryer XL

HD9270/90

4.9
| (34) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
Vychutnajte si zdravé jedlo, ktoré je vďaka technológii Rapid Air zvonka chrumkavé a zvnútra jemné. Stiahnite si aplikáciu HomeID a objavte stovky chutných receptov každý deň.
Zobraziť všetky výhody

Vďaka technológii Rapid Air

Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*

  • Technológia Rapid Air

  • 1,2 kg, 6,2 l

  • Čierna

Zdravé vyprážanie s technológiou Rapid Air

Zdravé vyprážanie s technológiou Rapid Air

Technológia Rapid Air s unikátnym dizajnom „hviezdice“ víri horúci vzduch a vytvára chutné jedlá, ktoré sú zvonka chrumkavé a zvnútra krehké, a to takmer bez pridania oleja.

Vyprážajte so spotrebou nižšou až o 90 % tuku*

Vyprážajte so spotrebou nižšou až o 90 % tuku*

Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer využíva horúci vzduch na prípravu vašich obľúbených jedál do chrumkavej dokonalosti, pričom sa použije až o 90 % menej tuku.*

Chutné recepty na varenie v teplovzdušnej fritéze pre zdravý životný štýl

Chutné recepty na varenie v teplovzdušnej fritéze pre zdravý životný štýl

Objavte stovky lákavých receptov na varenie v teplovzdušnej fritéze, ktoré sú chutné, zdravé a rýchle na prípravu. Recepty v aplikácii HomeID zostavili odborníci na výživu pre každodenné varenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

34

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

12/02/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

výrobek je skvělý, úžasný

má velmi jednoduché ovládání, je bezvadný, dobře se sním pracuje, vzhled je moderní

Výhody

Rychlé vaření

Nevýhody

zatím neznám

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/90 Airfryer XL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/90 Airfryer XL

04/06/2024

България

България

Страхотен уред!

Уреда е страхотен, откакто го имам не използвам котлоните на фурната. Не се налага да стоя постоянно до печката докато готвя.

Výhody

Готви под налягане, има претопляне, лесен за употреба.

Nevýhody

Все още не съм открила

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL

04/06/2024

България

България

Картофите не са били по вкусни

От както имам този уред приготвям в него почти всичко. Картофите стават уникално. Дори когато ям пържена храна навън ми става неприятно от това, че се използва олио. Много съм доволен, препоръчвам с две ръце.

Výhody

Използване на минимално количество мазнина, Бързо готвене, Възможност за готвене на всякакви храни

Nevýhody

Не намирам

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.

  2. V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici.

  3. Dostupné len v krajinách, kde pôsobí komunita HomeID.

  4. Náklady na energiu pri varení jedných kuracích pŕs (AF 160 °C bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť závisle od výrobku.