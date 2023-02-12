Tento produkt už nie je dostupný
Technológia Rapid Air
1,2 kg, 6,2 l
Čierna
Technológia Rapid Air s unikátnym dizajnom „hviezdice“ víri horúci vzduch a vytvára chutné jedlá, ktoré sú zvonka chrumkavé a zvnútra krehké, a to takmer bez pridania oleja.
Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer využíva horúci vzduch na prípravu vašich obľúbených jedál do chrumkavej dokonalosti, pričom sa použije až o 90 % menej tuku.*
Objavte stovky lákavých receptov na varenie v teplovzdušnej fritéze, ktoré sú chutné, zdravé a rýchle na prípravu. Recepty v aplikácii HomeID zostavili odborníci na výživu pre každodenné varenie.
4.9
z 5
34
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
zelená ratolest
12/02/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
výrobek je skvělý, úžasný
má velmi jednoduché ovládání, je bezvadný, dobře se sním pracuje, vzhled je moderní
Výhody
Rychlé vaření
Nevýhody
zatím neznám
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/90 Airfryer XL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/90 Airfryer XL
gerry.7
04/06/2024
България
Страхотен уред!
Уреда е страхотен, откакто го имам не използвам котлоните на фурната. Не се налага да стоя постоянно до печката докато готвя.
Výhody
Готви под налягане, има претопляне, лесен за употреба.
Nevýhody
Все още не съм открила
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL
Утолен Котарак
04/06/2024
България
Картофите не са били по вкусни
От както имам този уред приготвям в него почти всичко. Картофите стават уникално. Дори когато ям пържена храна навън ми става неприятно от това, че се използва олио. Много съм доволен, препоръчвам с две ръце.
Výhody
Използване на минимално количество мазнина, Бързо готвене, Възможност за готвене на всякакви храни
Nevýhody
Не намирам
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL
V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.
V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici.
Dostupné len v krajinách, kde pôsobí komunita HomeID.
Náklady na energiu pri varení jedných kuracích pŕs (AF 160 °C bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť závisle od výrobku.