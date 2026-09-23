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HP4680/00
Splňte si svoje sny o dokonalom účese
Je to svet dievčat. Viacúčelový prístroj na úpravu účesu Girl Glam má päť nástavcov na úpravu účesu, takže môžete meniť účes tak často, ako sa vám zachce. Dokonalý nástroj na stylovanie pre úžasné dievčatá, ktoré chcú ísť vlastnou cestou.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
5 nástavcov
Keramické platne sa hladko kĺžu po vlasoch a umožnia vám vytvoriť dokonale rovné a lesklé účesy.
Tento nástavec dodá vlasom skvelú a štýlovú textúru.
Nechajte sa viesť krivkami a vytvoríte nádherné vlny. Ešte nikdy to nebolo také jednoduché!
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