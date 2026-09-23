VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Fotografia produktu spredu-zhora-zľava
  • Záber jedného produktu
  • Fotografia produktu spredu-zhora-zľava

Tento produkt už nie je dostupný

Multi-styler

HP4680/01

Splňte si svoje sny o dokonalom účese

Je to svet dievčat. Viacúčelový prístroj na úpravu účesu Girl Glam má päť nástavcov na úpravu účesu, takže môžete meniť účes tak často, ako sa vám zachce. Dokonalý nástroj na stylovanie pre úžasné dievčatá, ktoré chcú ísť vlastnou cestou.

Zobraziť všetky výhody
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Girl Glam

Splňte si svoje sny o dokonalom účese

  • 5 nástavcov

Keramické platne pre jemné hladké a lesklé vlasy

Keramické platne pre jemné hladké a lesklé vlasy

Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších materiálov na výrobu platní na vyrovnávanie vlasov. Platne sa ľahko kĺžu po vlasoch a postarajú sa o ich dokonalý lesk.

Vyrovnávací nástavec na tvorbu dokonale hladkých účesov

Keramické platne sa hladko kĺžu po vlasoch a umožnia vám vytvoriť dokonale rovné a lesklé účesy.

Nástavec na kučery pre výraznejšiu textúru

Nástavec na kučery pre výraznejšiu textúru

Tento nástavec dodá vlasom skvelú a štýlovú textúru.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky