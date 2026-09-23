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HP4686/22
Vyrovnávanie vlasov nikdy nebolo tak jednoduché
Prevezmite kontrolu pomocou žehličky na vlasy SalonStyle & Control. Vyspelé turmalínové keramické platne spolu s profesionálnou stylingovou teplotou 230 ºC vám umožnia vytvárať nádherne žiarivé, rovné účesy.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Užitočná technológia otočného kábla zabezpečuje rotáciu kábla, čím zabraňuje jeho zamotaniu.
Voliteľné nastavenia teploty vám umožňujú rýchlo a jednoducho meniť teplotu stylingu od nízkej až po vysokú. Vďaka tomu môžete zvoliť ideálnu teplotu pre váš konkrétny typ vlasov a vaše potreby, aby ste vždy dosiahli hladký atraktívny účes podľa vašich predstáv.
Niektoré žehličky na vlasy a kulmy sú vybavené funkciou automatického vypnutia. Jej úlohou je dodať vám pocit istoty. Ak zariadenie ponecháte zapnuté, po 60 minútach sa automaticky vypne.
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