VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Záber jedného produktu

Tento produkt už nie je dostupný

SalonDry 'n StraightSušič vlasov

HP4867/00

Vysušte vlasy a vytvorte účes podľa vašich predstáv

Chcete dodať vyfúkanému účesu lesk? Fén SalonDry ‘n’ Straight disponuje pri ionizačnom sušení výkonom 1800 W a obsahuje plávajúci hrebeňový nástavec, ktorý vám pomôže bezchybne upraviť váš rovný účes.

Zobraziť všetky výhody
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

SalonDry 'n Straight

Vysušte vlasy a vytvorte účes podľa vašich predstáv

  • 1 800 W

  • Plávajúci hrebeňový nástavec

  • IonBoost

Vyrovnávací hrebeňový nástavec ľahko zachytí a povedie vaše vlasy

Pri pohybe hrebeňového nástavca naprieč vlasmi smeruje prúd vzduchu priamo naň a umožňuje vám vytvárať rovné účesy jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Hrebeňový nástavec možno použiť na precízne vyrovnávanie alebo finálne úpravy.

Plávajúci hrebeňový nástavec vám umožní vyrovnať vlasy od korienkov až po končeky

Plávajúci hrebeňový nástavec sleduje kontúry vašej hlavy a umožní vám tak vyrovnať vlasy od korienkov až po ich končeky.

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje plnú kontrolu pre precízny a prispôsobený styling.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky