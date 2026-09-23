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HP4867/00
Vysušte vlasy a vytvorte účes podľa vašich predstáv
Chcete dodať vyfúkanému účesu lesk? Fén SalonDry ‘n’ Straight disponuje pri ionizačnom sušení výkonom 1800 W a obsahuje plávajúci hrebeňový nástavec, ktorý vám pomôže bezchybne upraviť váš rovný účes.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
1 800 W
Plávajúci hrebeňový nástavec
IonBoost
Pri pohybe hrebeňového nástavca naprieč vlasmi smeruje prúd vzduchu priamo naň a umožňuje vám vytvárať rovné účesy jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Hrebeňový nástavec možno použiť na precízne vyrovnávanie alebo finálne úpravy.
Plávajúci hrebeňový nástavec sleduje kontúry vašej hlavy a umožní vám tak vyrovnať vlasy od korienkov až po ich končeky.
Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje plnú kontrolu pre precízny a prispôsobený styling.
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