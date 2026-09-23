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HP4891/00
Fén, ktorý by profesionáli používali doma
Chcete sušiť svoje vlasy ako skutoční profesionáli? Fén SalonPro s prvotriednym sušiacim výkonom 2100 W je presne to, čo potrebujete, ak chcete vytvoriť vyfúkaný účes ako zo salónu.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
2100 W
IonBoost
Keramický difuzér
Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý konečný výsledok. Deväť odlišných nastavení poskytuje maximálnu kontrolu pre precízny styling, ako šitý na mieru pre vás.
Tento 2100 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje styling vašich vlasov.
Objemový difuzér suší vlasy rýchlo a rovnomerne, aby sa vlasy nestrapatili a zvýšil sa ich objem. Difuzér je pokrytý veľmi kvalitnou keramickou vrstvou. Tým sa vlasy chránia a zároveň sa stávajú jemnejšími a lesklejšími – ide o ideálny nástroj na tvorbu zdravo vyzerajúcich kučier a pružných účesov.
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