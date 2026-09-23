VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Fotografia produktu spredu-zhora-zľava
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Záber jedného produktu
  • Fotografia produktu spredu-zhora-zľava
  • Fotografia alternatívneho produktu

Tento produkt už nie je dostupný

SalonDry ProSušič vlasov

HP4891/00

Fén, ktorý by profesionáli používali doma

Chcete sušiť svoje vlasy ako skutoční profesionáli? Fén SalonPro s prvotriednym sušiacim výkonom 2100 W je presne to, čo potrebujete, ak chcete vytvoriť vyfúkaný účes ako zo salónu.

Zobraziť všetky výhody
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

SalonPro

Fén, ktorý by profesionáli používali doma

  • 2100 W

  • IonBoost

  • Keramický difuzér

Deväť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre maximálnu kontrolu

Deväť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre maximálnu kontrolu

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý konečný výsledok. Deväť odlišných nastavení poskytuje maximálnu kontrolu pre precízny styling, ako šitý na mieru pre vás.

Profesionálny výkon 2100 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Profesionálny výkon 2100 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Tento 2100 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje styling vašich vlasov.

Keramický objemový difuzér pre zvýšenú ochranu a bohatý objem

Objemový difuzér suší vlasy rýchlo a rovnomerne, aby sa vlasy nestrapatili a zvýšil sa ich objem. Difuzér je pokrytý veľmi kvalitnou keramickou vrstvou. Tým sa vlasy chránia a zároveň sa stávajú jemnejšími a lesklejšími – ide o ideálny nástroj na tvorbu zdravo vyzerajúcich kučier a pružných účesov.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky