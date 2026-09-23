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Salon EssentialSušič vlasov

HP4931/00

Usušte svoje vlasy s výnimočnou jemnosťou

Starajte sa o svoje vlasy pomocou tohto jednoducho použiteľného fénu. Fén Salon Essential je sklápací, avšak disponuje výkonom 1200 W pre sušenie vlasov na optimálnej úrovni.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Salon Essential

Usušte svoje vlasy s výnimočnou jemnosťou

  • 1200 W

  • Sklopné

1200 W jemné sušenie pre krásne výsledky

1200 W jemné sušenie pre krásne výsledky

Tento 1200 W sušič vlasov vytvára optimálnu úroveň prietoku vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.

Tri flexibilné nastavenia pre vyššiu kontrolu

Tri flexibilné nastavenia pre vyššiu kontrolu

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tým dokonalý konečný výsledok. Tri flexibilné nastavenia poskytujú precízny styling, ako šitý na mieru pre vás.

Úzky koncentrátor poskytuje presne nasmerovaný prúd vzduchu

Úzky koncentrátor poskytuje presne nasmerovaný prúd vzduchu

Koncentrátor sušiča zaručuje, že vzduch prúdi cez otvor len tam, kde chcete. Vďaka tomu dosiahnete precízne vytvarovanie účesu, ako aj jemné doladenie a finálnu úpravu účesu.

Technické špecifikácie

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