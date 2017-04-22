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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
1600 W
Sklopné
Celosvetové napájacie napätie
Cestovné puzdro
Tento 1600 W sušič vlasov vytvára optimálny prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.
Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tým dokonalý konečný výsledok. Tri flexibilné nastavenia poskytujú precízny styling, ako šitý na mieru pre vás.
Veľkou výhodou tohto sušiča vlasov je sklopná rúčka. Výsledkom je malý a kompaktný sušič vlasov, ktorý zaberá minimum priestoru, vďaka čomu ho môžete mať neustále so sebou.