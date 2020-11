Vynikajúce výsledky všade, kam idete

Bez tohto sušiča vlasov ani na krok. Fén SalonDry Travel je dostatočne malý na to, aby sa zmestil do akejkoľvek cestovnej tašky. Tento sklápací, jednoducho použiteľný fén, ktorý však disponuje sušiacim výkonom až 1600 W, by mal byť vždy základom každého zoznamu pri balení. Zobraziť všetky výhody