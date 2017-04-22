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  • Vynikajúce výsledky všade, kam idete
  • Vynikajúce výsledky všade, kam idete
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  • Vynikajúce výsledky všade, kam idete
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Tento produkt už nie je dostupný

SalonDrySušič vlasov

HP4940/00

5
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vynikajúce výsledky všade, kam idete
Bez tohto sušiča vlasov ani na krok. Fén SalonDry Travel je dostatočne malý na to, aby sa zmestil do akejkoľvek cestovnej tašky. Tento sklápací, jednoducho použiteľný fén, ktorý však disponuje sušiacim výkonom až 1600 W, by mal byť vždy základom každého zoznamu pri balení.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Prenosný sušič vlasov SalonDry AC

Vynikajúce výsledky všade, kam idete

  • 1600 W

  • Sklopné

  • Celosvetové napájacie napätie

  • Cestovné puzdro

1600 W pre jemné sušenie

1600 W pre jemné sušenie

Tento 1600 W sušič vlasov vytvára optimálny prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.

Tri flexibilné nastavenia pre vyššiu kontrolu

Tri flexibilné nastavenia pre vyššiu kontrolu

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tým dokonalý konečný výsledok. Tri flexibilné nastavenia poskytujú precízny styling, ako šitý na mieru pre vás.

Sklopná rúčka pre ľahké prenášanie

Sklopná rúčka pre ľahké prenášanie

Veľkou výhodou tohto sušiča vlasov je sklopná rúčka. Výsledkom je malý a kompaktný sušič vlasov, ktorý zaberá minimum priestoru, vďaka čomu ho môžete mať neustále so sebou.

Technické špecifikácie

Návody a dokumentácia

Návod na použitie

  • PDF súbor, 348.8 kB
  • 15 April 2022

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