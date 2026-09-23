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SalonDry ControlSušič vlasov

HP4983/00

Sušič vlasov, ktorý vám poskytne výsledky, aké si želáte

Prevezmite kontrolu nad sušením vlasov pomocou fénu SalonDry Control. Profesionálny sušiaci výkon 2100 W, ionizačný kondicionér a viaceré nastavenia prinášajú skvelé výsledky – od sušenia cez zafixovanie až po styling.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

SalonDry Control

Sušič vlasov, ktorý vám poskytne výsledky, aké si želáte

  • 2100 W

Objemový difuzér zväčší objem na vytváranie kučeravých a pružných účesov

Objemový difuzér zväčší objem na vytváranie kučeravých a pružných účesov

Objemový difuzér suší vlasy zdravým spôsobom, znižuje pochlpenie vlasov a zvyšuje ich objem šírením vzduchového prúdu naprieč vlasmi. Vlasy nadvihuje a maximalizuje objem, najmä pri použití na temene a zátylku, čím sa z neho stáva ideálny nástroj na tvorbu kučeravých a vlnitých účesov

Profesionálny výkon 2100 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Profesionálny výkon 2100 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Tento 2100 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje styling vašich vlasov.

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje plnú kontrolu pre precízny a prispôsobený styling.

Technické špecifikácie

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