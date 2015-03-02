Tento produkt už nie je dostupný
Lepšia starostlivosť o vaše vlasy
Majte sušenie vlasov pod kontrolou s novým 1400 W sušičom vlasov Care &Control
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
1400 W
Care&Control
Sklopné
Tento 1400 W sušič vlasov vytvára optimálny prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.
Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tým dokonalý konečný výsledok. Tri flexibilné nastavenia poskytujú precízny styling, ako šitý na mieru pre vás.
Veľkou výhodou tohto sušiča vlasov je sklopná rúčka. Výsledkom je malý a kompaktný sušič vlasov, ktorý zaberá minimum priestoru, vďaka čomu ho môžete mať neustále so sebou.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Ocenenia
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
iwko24
02/03/2015
Polska
Świetna suszarka ze składaną rączką.
Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8116/00 Suszarka do włosów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8116/00 Suszarka do włosów
olena262
25/02/2015
Polska
Super produkt
Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8116/00 Suszarka do włosów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8116/00 Suszarka do włosów
helen2018
10/08/2019
Україна
в дорогу те що треба
купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8116/70 Hairdryer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8116/70 Hairdryer