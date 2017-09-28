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  • Viac ochrany pre zdravé lesklé vlasy
  • Viac ochrany pre zdravé lesklé vlasy
  • Viac ochrany pre zdravé lesklé vlasy
  • Viac ochrany pre zdravé lesklé vlasy
  • Viac ochrany pre zdravé lesklé vlasy
  • Viac ochrany pre zdravé lesklé vlasy
  • Viac ochrany pre zdravé lesklé vlasy
  • Viac ochrany pre zdravé lesklé vlasy
  • Viac ochrany pre zdravé lesklé vlasy
  • Viac ochrany pre zdravé lesklé vlasy

Tento produkt už nie je dostupný

DryCare PrestigeSušič vlasov

HP8260/00

4.6
| (27) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Viac ochrany pre zdravé lesklé vlasy
Sušič vlasov Philips ProCare chráni vlasy pred nadmernou teplotou vďaka pokročilej technológií EHD™. Špeciálne navrhnutý výstup vzduchu šetrnejšie rozvádza teplo a chráni tak vlasy aj pokožku hlavy pred poškodením vysokými teplotami.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Sušič vlasov na maximálnu starostlivosť

Viac ochrany pre zdravé lesklé vlasy

  • Rovnomerné rozloženie tepla

  • 2300 W

  • ThermoProtect, ionizátor

  • Objemový difuzér

Menej prehrievania vlasov vďaka technológii rovnomerného rozloženia tepla

Menej prehrievania vlasov vďaka technológii rovnomerného rozloženia tepla

Hlavnou súčasťou špičkovej technológie EHD od spoločnosti Philips je jedinečne navrhnutý výstup vzduchu, ktorý zabezpečuje mimoriadne rovnomerné rozloženie tepla – dokonca aj pri vysokej teplote – a zabraňuje vytváraniu poškodzujúcich horúcich miest. Výsledkom je veľmi účinná ochrana vlasov pred prehrievaním a zdravý a lesklý účes.

Najlepšia teplota na sušenie vlasov vďaka funkcii ThermoProtect

Najlepšia teplota na sušenie vlasov vďaka funkcii ThermoProtect

Nastavenie ThermoProtect poskytuje optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším spôsobom.

Viac starostlivosti vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Viac starostlivosti vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Ionizačný kondicionér umožní sušenie bez vzniku statickej elektriny. Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

27

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

3
2

28/09/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

godne polecenia

Suszarka poprzez jonizację sprawdza się dobrze.Mam cienkie włosy,nie elektryzują się, łatwo się układają i co najważniejsze nie są splątane,Polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

28/12/2016

Polska

Polska

Overený kupujúci

Świetna suszarka

Suszarka dzięki jonizacji i funkcji thermo protect pozostawia włosy miękkie oraz zapobiega elektryzowaniu. Dobrze suszy długie i gęste włosy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

20/11/2016

Polska

Polska

Jeden z moich lepszych zakupów do stylizacji włosów

Posiadam tą suszarkę już od bardzo dawna. Wciąż rewelacyjnie spełnia swoją rolę i nie zamieniłabym jej na żadną inną :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

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  • Tipy a triky