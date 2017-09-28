Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Rovnomerné rozloženie tepla
2300 W
ThermoProtect, ionizátor
Objemový difuzér
Hlavnou súčasťou špičkovej technológie EHD od spoločnosti Philips je jedinečne navrhnutý výstup vzduchu, ktorý zabezpečuje mimoriadne rovnomerné rozloženie tepla – dokonca aj pri vysokej teplote – a zabraňuje vytváraniu poškodzujúcich horúcich miest. Výsledkom je veľmi účinná ochrana vlasov pred prehrievaním a zdravý a lesklý účes.
Nastavenie ThermoProtect poskytuje optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším spôsobom.
Ionizačný kondicionér umožní sušenie bez vzniku statickej elektriny. Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.
4.6
z 5
27
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Ilonka01
28/09/2017
Polska
Overený kupujúci
godne polecenia
Suszarka poprzez jonizację sprawdza się dobrze.Mam cienkie włosy,nie elektryzują się, łatwo się układają i co najważniejsze nie są splątane,Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
mmijal
28/12/2016
Polska
Overený kupujúci
Świetna suszarka
Suszarka dzięki jonizacji i funkcji thermo protect pozostawia włosy miękkie oraz zapobiega elektryzowaniu. Dobrze suszy długie i gęste włosy.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
marciagr
20/11/2016
Polska
Jeden z moich lepszych zakupów do stylizacji włosów
Posiadam tą suszarkę już od bardzo dawna. Wciąż rewelacyjnie spełnia swoją rolę i nie zamieniłabym jej na żadną inną :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów