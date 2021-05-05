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Tento produkt už nie je dostupný

Sušič vlasov

HP8270/00

5

| (30) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Zdravšie sušenie vďaka inovatívnemu snímaču

Sušič vlasov Philips ActiveCare je vybavený jedinečným snímačom TempPrecision™, ktorý meria teplotu vlasov, a po ich usušení automaticky zníži teplotu. Prirodzená vlhkosť vlasov, ktorá je potrebná pre ich zdravie, tak zostane zachovaná.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Šetrné sušenie vlasov

Zdravšie sušenie vďaka inovatívnemu snímaču

  • 2300 W

  • Snímač TempPrecision

  • Starostlivosť pomocou iónov

  • 6 nastavení rýchlosti/teploty

100 % ochrana proti nadmerne vysušeným vlasom vďaka snímaču TemPrecision

100 % ochrana proti nadmerne vysušeným vlasom vďaka snímaču TemPrecision

Jedinečný snímač TempPrecision™ meria teplotu vlasov a po ich usušení automaticky zníži teplotu. Prirodzená vlhkosť vlasov, ktorá je potrebná pre ich zdravie a krásny lesk, tak zostane zachovaná. Zapnutie snímača je indikované kontrolkou LED na sušiči vlasov.

Viac starostlivosti vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Viac starostlivosti vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Ionizačný kondicionér umožní sušenie bez vzniku statickej elektriny. Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.

Lepšia starostlivosť vďaka keramickým prvkom vytvárajúcim infračervené teplo

Lepšia starostlivosť vďaka keramickým prvkom vytvárajúcim infračervené teplo

Keramický prvok vyžaruje teplo hlboko v infračervenej oblasti, výsledkom čoho je príjemné teplo, ktoré pomôže vysušiť vaše vlasy zvnútra a chráni ich pred nadmerným vysušovaním, bez kompromisov v oblasti rýchlosti alebo účinnosti.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

30

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vysoušeč vlasů HP8270/00

Zkušenosti velice dobré,snadné zacházení i čistění.Mam ho asi 5 let a stále dobrá výkonnost.Doporučiji pro krátké i dlouhé vlasy

Výhody

Snadné ovládáni a dobře přenosný

Nevýhody

bez připomínek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8270/00 Vysoušeč vlasů

Dátum použitia 2019-05-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8270/00 Vysoušeč vlasů

Dátum použitia 2019-05-05

28/04/2015

Polska

Polska

Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów

Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8270/00 Suszarka do włosów

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8270/00 Suszarka do włosów

28/04/2015

Polska

Polska

Super produkt z wszystkimi potrzebnymi funkcjami.

Doskonały produkt. Ma wszystko co potrzebne do bezpiecznego suszenia włosów : czujnik temperatury, jonizator, kilka zakresów temperatury. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8270/00 Suszarka do włosów

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8270/00 Suszarka do włosów

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