Tento produkt už nie je dostupný
Zdravšie sušenie vďaka inovatívnemu snímaču
Sušič vlasov Philips ActiveCare je vybavený jedinečným snímačom TempPrecision™, ktorý meria teplotu vlasov, a po ich usušení automaticky zníži teplotu. Prirodzená vlhkosť vlasov, ktorá je potrebná pre ich zdravie, tak zostane zachovaná.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
2300 W
Snímač TempPrecision
Starostlivosť pomocou iónov
6 nastavení rýchlosti/teploty
Jedinečný snímač TempPrecision™ meria teplotu vlasov a po ich usušení automaticky zníži teplotu. Prirodzená vlhkosť vlasov, ktorá je potrebná pre ich zdravie a krásny lesk, tak zostane zachovaná. Zapnutie snímača je indikované kontrolkou LED na sušiči vlasov.
Ionizačný kondicionér umožní sušenie bez vzniku statickej elektriny. Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.
Keramický prvok vyžaruje teplo hlboko v infračervenej oblasti, výsledkom čoho je príjemné teplo, ktoré pomôže vysušiť vaše vlasy zvnútra a chráni ich pred nadmerným vysušovaním, bez kompromisov v oblasti rýchlosti alebo účinnosti.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
5.0
z 5
30
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Jana K
05/05/2021
Česká republika
Vysoušeč vlasů HP8270/00
Zkušenosti velice dobré,snadné zacházení i čistění.Mam ho asi 5 let a stále dobrá výkonnost.Doporučiji pro krátké i dlouhé vlasy
Výhody
Snadné ovládáni a dobře přenosný
Nevýhody
bez připomínek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8270/00 Vysoušeč vlasů
Dátum použitia 2019-05-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8270/00 Vysoušeč vlasů
Dátum použitia 2019-05-05
robjan5973
28/04/2015
Polska
Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów
Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8270/00 Suszarka do włosów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8270/00 Suszarka do włosów
majanda
28/04/2015
Polska
Super produkt z wszystkimi potrzebnymi funkcjami.
Doskonały produkt. Ma wszystko co potrzebne do bezpiecznego suszenia włosów : czujnik temperatury, jonizator, kilka zakresów temperatury. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8270/00 Suszarka do włosów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8270/00 Suszarka do włosów