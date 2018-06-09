Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Ošetrujúci ionizátor
Profesionálna teplota 220 °C
Presné ovládanie
Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.
Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za 60 sekúnd je pripravená na použitie
4.7
z 5
9
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Babyke26
09/06/2018
Magyarország
kiváló termék
Egy fodrász szalonban volt lehetőségem kipróbálni ezt a terméket többször is. Az én hajam nagyon hosszú és göndör amit elég keservesen tudok kezelni. Rendkívül gyorsan és szépen kiegyenesítette. Aki szép selymes, könnyen kezelhető hajat szeretne annak mindenképpen ajánlom.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő
Moncsy
07/06/2018
Magyarország
Kiváló
Minden vágyam egy ilyen hajegyenesito , barátnőmmel használtam és egyszerűen imadom ahogy puhavá varázsolja a hajat és szépen lehet dolgozni.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő
fekete79
07/06/2018
Magyarország
Nagyon jó termék!
Elégedett vagyok a termékkel, könnyű használhatósága, használata után, szép, egyenes a haj, viszonylag gyorsan melegszik, így nem is igényel sok időráfordítást a használata!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő