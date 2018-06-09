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  • Elegancia a lesk vďaka iónom
  • Elegancia a lesk vďaka iónom
  • Elegancia a lesk vďaka iónom
  • Elegancia a lesk vďaka iónom
  • Elegancia a lesk vďaka iónom
  • Elegancia a lesk vďaka iónom
  • Elegancia a lesk vďaka iónom
  • Elegancia a lesk vďaka iónom

Tento produkt už nie je dostupný

EssentialCareŽehlička na vlasy

HP8324/00

4.7
| (9) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Elegancia a lesk vďaka iónom
Žehlička Philips Essential Care je špeciálne navrhnutá na ošetrenie iónmi a presné ovládanie a tak umožňuje vytvoriť rovný a lesklý účes podľa vašich predstáv rýchlejšie a šetrnejšie k vlasom.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Žehlička na vlasy s presným ovládaním

Elegancia a lesk vďaka iónom

  • Ošetrujúci ionizátor

  • Profesionálna teplota 220 °C

  • Presné ovládanie

Presné ovládanie 220°C s nastaviteľnou teplotou

Presné ovládanie 220°C s nastaviteľnou teplotou

Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.

Rýchly čas zahriatia, pripravené na použitie za 60 sekúnd

Rýchly čas zahriatia, pripravené na použitie za 60 sekúnd

Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za 60 sekúnd je pripravená na použitie

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

9

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

09/06/2018

Magyarország

Magyarország

kiváló termék

Egy fodrász szalonban volt lehetőségem kipróbálni ezt a terméket többször is. Az én hajam nagyon hosszú és göndör amit elég keservesen tudok kezelni. Rendkívül gyorsan és szépen kiegyenesítette. Aki szép selymes, könnyen kezelhető hajat szeretne annak mindenképpen ajánlom.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő

07/06/2018

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Minden vágyam egy ilyen hajegyenesito , barátnőmmel használtam és egyszerűen imadom ahogy puhavá varázsolja a hajat és szépen lehet dolgozni.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő

07/06/2018

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék!

Elégedett vagyok a termékkel, könnyű használhatósága, használata után, szép, egyenes a haj, viszonylag gyorsan melegszik, így nem is igényel sok időráfordítást a használata!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky