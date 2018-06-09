Egy fodrász szalonban volt lehetőségem kipróbálni ezt a terméket többször is. Az én hajam nagyon hosszú és göndör amit elég keservesen tudok kezelni. Rendkívül gyorsan és szépen kiegyenesítette. Aki szép selymes, könnyen kezelhető hajat szeretne annak mindenképpen ajánlom.