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Tento produkt už nie je dostupný

Care & controlŽehlička na vlasy

HP8343/00

4.2

| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

2-krát šetrnejšie tvarovanie vlasov

Nová žehlička na vlasy Philips Care & Control je šetrnejšia k vašim vlasom a zároveň vám umožní dosiahnuť rovný účes, po ktorom túžite. 2-krát šetrnejšie tvarovanie účesu vďaka ionizátoru a digitálnemu ovládaniu teploty

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Žehlička na vlasy s ionizačnou starostlivosťou

2-krát šetrnejšie tvarovanie vlasov

Profesionálna vysoká teplota 220 °C pre dokonalé účesy

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, po ktorom túžite.

Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.

Keramické platne pre jemné hladké a lesklé vlasy

Keramické platne pre jemné hladké a lesklé vlasy

Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších materiálov na výrobu platní na vyrovnávanie vlasov. Platne sa ľahko kĺžu po vlasoch a postarajú sa o ich dokonalý lesk.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
1

13/08/2017

Polska

Polska

Najlepsza

Mam prostownicę od ponad roku, używam kilka razy w tygodniu i nie mam z nią żadnych problemów. Ekspresowo się nagrzewa, czytelny wyświetlacz, jonizacja działa super- nawet falowane włosy nie puszą się. Bardzo elegancki design. Powierzchnia nie jest śliska przez co prostownica dobrze utrzymuje się w ręce.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8343/00 Prostownica

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8343/00 Prostownica

27/12/2013

Polska

Polska

BARDZO DOBRA !

Prostownica - każdemu polecam! Spełnia swoje wymagania co do miękkości włosów, a przy tym łatwość urzytkowania potwierdzają zalecenia stawiane przez producenta.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8343/00 Prostownica

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8343/00 Prostownica

01/04/2019

Україна

Україна

идеальный для моих волос

Пользуюсь этим выпрямителем с 2012 года. Работает до сих пор исправно, как новый. Есть индикатор температуры,блокировка кнопок и блокировка щипцов.Шнур на шарнире и крутится на 360 градусов.Обработка волос ионами для блеска. Керамические пластины.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся

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