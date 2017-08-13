Tento produkt už nie je dostupný
2-krát šetrnejšie tvarovanie vlasov
Nová žehlička na vlasy Philips Care & Control je šetrnejšia k vašim vlasom a zároveň vám umožní dosiahnuť rovný účes, po ktorom túžite. 2-krát šetrnejšie tvarovanie účesu vďaka ionizátoru a digitálnemu ovládaniu teploty
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, po ktorom túžite.
Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.
Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších materiálov na výrobu platní na vyrovnávanie vlasov. Platne sa ľahko kĺžu po vlasoch a postarajú sa o ich dokonalý lesk.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.2
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
sonjak
13/08/2017
Polska
Najlepsza
Mam prostownicę od ponad roku, używam kilka razy w tygodniu i nie mam z nią żadnych problemów. Ekspresowo się nagrzewa, czytelny wyświetlacz, jonizacja działa super- nawet falowane włosy nie puszą się. Bardzo elegancki design. Powierzchnia nie jest śliska przez co prostownica dobrze utrzymuje się w ręce.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8343/00 Prostownica
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8343/00 Prostownica
ireneusz3131
27/12/2013
Polska
BARDZO DOBRA !
Prostownica - każdemu polecam! Spełnia swoje wymagania co do miękkości włosów, a przy tym łatwość urzytkowania potwierdzają zalecenia stawiane przez producenta.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8343/00 Prostownica
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8343/00 Prostownica
Verka
01/04/2019
Україна
идеальный для моих волос
Пользуюсь этим выпрямителем с 2012 года. Работает до сих пор исправно, как новый. Есть индикатор температуры,блокировка кнопок и блокировка щипцов.Шнур на шарнире и крутится на 360 градусов.Обработка волос ионами для блеска. Керамические пластины.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся