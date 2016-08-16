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Tento produkt už nie je dostupný

Care & controlŽehlička na vlasy Care & Control

HP8344/00

4.9

| (44) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt

3-krát šetrnejšia starostlivosť o vlasy

Nová žehlička na vlasy Philips Care & Control je šetrnejšia k vašim vlasom a zároveň vám umožní dosiahnuť rovný účes, po ktorom túžite. 3-krát šetrnejšie tvarovanie účesu vďaka ošetrujúcemu ionizátoru, hodvábne hladkým keramickým platniam a digitálnemu ovládaniu teploty

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Žehlička na vlasy s ionizačnou starostlivosťou

3-krát šetrnejšia starostlivosť o vlasy

  • Keramické platne

  • Teplota 130 – 200 °C

  • Ošetrujúci ionizátor

Profesionálna vysoká teplota 230 °C pre dokonalé účesy

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, po ktorom túžite.

Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.

Keramické platne SilkySmooth sú k vašim vlasom až 2-násobne jemnejšie

Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších materiálov na výrobu platní žehličiek na vlasy. Platne SilkySmooth sú dôkladne upravené tak, aby sa zvýšila prirodzená kĺzavosť a šetrnosť keramiky, vďaka čomu budú vaše vlasy dokonale lesklé.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

44

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

3
2

16/08/2016

Polska

Polska

Bardzo dobry

Posiadam prostownicę od jakiegoś roku. Sprawdza się doskonale. Potrafi wyprostować i wygładzić moje włosy bardzo szybko i łatwo. Nie zauważyłam u mnie aż do dzisiaj zniszczonych włosów, co jest wielkim plusem tej prostownicy. Nagrzewa się do 30 sekund co również jest plusem.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

08/03/2016

Polska

Polska

rewelacyjne prostowanie !

Jestem posiadaczką prostownicy HP8344/20, która jest rewelacyjna dla moich do tej pory wciąż napuszonych włosów. Tak jak zapewnia producent nagrzewa się faktycznie w 30 sekund a dzięki temu, że jest możliwość nagrzania do 230 stopni idealnie prostuje, nie niszcząc przy tym włosów. Mgła czy mżawka już mi nie straszna, bo włosy pozostają idealnie proste, co do tej pory było trudne do osiągnięcia w moim przypadku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8344/20 Prostownica

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8344/20 Prostownica

11/12/2015

Polska

Polska

Świetna!

Bardzo fajna prostownica. Dokładnie prostuje włosy, nie trzeba przeciągać nią po włosach parę razy, a tak było do tej pory z innymi prostownicami, ponieważ mam grube włosy. Fryzura utrzymuje się przez cały dzień i nie ma konieczności jej poprawiania. Cena bardzo dobra no i ładny wygląd :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

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