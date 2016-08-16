Tento produkt už nie je dostupný
3-krát šetrnejšia starostlivosť o vlasy
Nová žehlička na vlasy Philips Care & Control je šetrnejšia k vašim vlasom a zároveň vám umožní dosiahnuť rovný účes, po ktorom túžite. 3-krát šetrnejšie tvarovanie účesu vďaka ošetrujúcemu ionizátoru, hodvábne hladkým keramickým platniam a digitálnemu ovládaniu teploty
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Keramické platne
Teplota 130 – 200 °C
Ošetrujúci ionizátor
Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, po ktorom túžite.
Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.
Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších materiálov na výrobu platní žehličiek na vlasy. Platne SilkySmooth sú dôkladne upravené tak, aby sa zvýšila prirodzená kĺzavosť a šetrnosť keramiky, vďaka čomu budú vaše vlasy dokonale lesklé.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.9
z 5
44
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Tynciaq
16/08/2016
Polska
Bardzo dobry
Posiadam prostownicę od jakiegoś roku. Sprawdza się doskonale. Potrafi wyprostować i wygładzić moje włosy bardzo szybko i łatwo. Nie zauważyłam u mnie aż do dzisiaj zniszczonych włosów, co jest wielkim plusem tej prostownicy. Nagrzewa się do 30 sekund co również jest plusem.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
JustynaG
08/03/2016
Polska
rewelacyjne prostowanie !
Jestem posiadaczką prostownicy HP8344/20, która jest rewelacyjna dla moich do tej pory wciąż napuszonych włosów. Tak jak zapewnia producent nagrzewa się faktycznie w 30 sekund a dzięki temu, że jest możliwość nagrzania do 230 stopni idealnie prostuje, nie niszcząc przy tym włosów. Mgła czy mżawka już mi nie straszna, bo włosy pozostają idealnie proste, co do tej pory było trudne do osiągnięcia w moim przypadku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8344/20 Prostownica
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8344/20 Prostownica
AnnaSz
11/12/2015
Polska
Świetna!
Bardzo fajna prostownica. Dokładnie prostuje włosy, nie trzeba przeciągać nią po włosach parę razy, a tak było do tej pory z innymi prostownicami, ponieważ mam grube włosy. Fryzura utrzymuje się przez cały dzień i nie ma konieczności jej poprawiania. Cena bardzo dobra no i ładny wygląd :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control