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  • Vyrovnajte si vlasy šetrným spôsobom, pre hodvábne hebké vlasy
  • Vyrovnajte si vlasy šetrným spôsobom, pre hodvábne hebké vlasy
  • Vyrovnajte si vlasy šetrným spôsobom, pre hodvábne hebké vlasy
  • Vyrovnajte si vlasy šetrným spôsobom, pre hodvábne hebké vlasy
  • Vyrovnajte si vlasy šetrným spôsobom, pre hodvábne hebké vlasy
  • Vyrovnajte si vlasy šetrným spôsobom, pre hodvábne hebké vlasy
  • Vyrovnajte si vlasy šetrným spôsobom, pre hodvábne hebké vlasy
  • Vyrovnajte si vlasy šetrným spôsobom, pre hodvábne hebké vlasy

Tento produkt už nie je dostupný

Žehlička na vlasy KeraShine Care

HP8348/00

4.7
| (10) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vyrovnajte si vlasy šetrným spôsobom, pre hodvábne hebké vlasy
Nová žehlička KeraShine Ionic od spoločnosti Philips s keramickými platňami napustenými keratínom je šetrnejšia k vašim vlasom a zároveň vám umožní dosiahnuť rovný účes, po ktorom túžite.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

s keramickými platňami napustenými keratínom

Vyrovnajte si vlasy šetrným spôsobom, pre hodvábne hebké vlasy

  • Care Edition

  • Ionic

  • 230 °C

  • Keratínová keramická vrstva

Ochranná keramická vrstva so zapusteným keratínom

Ochranná keramická vrstva so zapusteným keratínom

Ochranná keramická vrstva so zapusteným keratínom pre lepšiu starostlivosť o vaše vlasy

Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.

Profesionálna vysoká teplota 230 °C pre dokonalé účesy

Profesionálna vysoká teplota 230 °C pre dokonalé účesy

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, po ktorom túžite.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

10

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Žehličku na vlasy mam poprve, manipulace s ni a vlasy je jednoduchá, žehlička je k vlasům šetrná, naprostá spokojenost.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8348/00 Žehlička na vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8348/00 Žehlička na vlasy

04/08/2018

Česká republika

Česká republika

Fajn produkt.

Žehlička je fajn, perfektně žehlí, rychle se nahřívá, nemám k ní žádné výtky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8348/00 Žehlička na vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8348/00 Žehlička na vlasy

07/07/2016

Polska

Polska

POLECAM!

Prostuję włosy prawie codziennie(poprzednią prostownicę miałam z innej firmy).Jednak dziś zakupiłam nową prostownicę właśnie - ten model i użyłam jej przed wyjsciem do pracy po raz pierwszy. Fryzura jak codzień ale wszystkie kolezanki byly zachwycoce gładkimi i błyszczącymi włosami. Pogoda nie sprzyja takiej fryzurze bo ciagle pada a włośy mimo to są proste i nie spuszone. Mogę polecić ten produkt i mam nadzieję, że codzien będę tak zadowolona jak dziś :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8348/00 Prostownica KeraShine

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8348/00 Prostownica KeraShine

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