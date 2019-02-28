Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Care Edition
Ionic
230 °C
Keratínová keramická vrstva
Ochranná keramická vrstva so zapusteným keratínom pre lepšiu starostlivosť o vaše vlasy
Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.
Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, po ktorom túžite.
4.7
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Xyrina
28/02/2019
Česká republika
Skvělý výrobek
Žehličku na vlasy mam poprve, manipulace s ni a vlasy je jednoduchá, žehlička je k vlasům šetrná, naprostá spokojenost.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8348/00 Žehlička na vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8348/00 Žehlička na vlasy
martinastefkova
04/08/2018
Česká republika
Fajn produkt.
Žehlička je fajn, perfektně žehlí, rychle se nahřívá, nemám k ní žádné výtky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8348/00 Žehlička na vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8348/00 Žehlička na vlasy
lulu
07/07/2016
Polska
POLECAM!
Prostuję włosy prawie codziennie(poprzednią prostownicę miałam z innej firmy).Jednak dziś zakupiłam nową prostownicę właśnie - ten model i użyłam jej przed wyjsciem do pracy po raz pierwszy. Fryzura jak codzień ale wszystkie kolezanki byly zachwycoce gładkimi i błyszczącymi włosami. Pogoda nie sprzyja takiej fryzurze bo ciagle pada a włośy mimo to są proste i nie spuszone. Mogę polecić ten produkt i mam nadzieję, że codzien będę tak zadowolona jak dziś :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8348/00 Prostownica KeraShine
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8348/00 Prostownica KeraShine