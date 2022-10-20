Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Extra široké keramické platne
Presné ovládanie teploty 230 °C
Ošetrujúci ionizátor
Vibrujúce platne
Jemné a príjemné vibrácie rovnomerne rozmiestnia vlasy na platniach, vďaka čomu si výhody jemnej starostlivosti užije každý vlas.
Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú vlasové kutikuly, čím zvyšujú lesk vlasov. Výsledkom sú nádherne jemné, hladké a žiarivé vlasy.
Táto žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za 30 sekúnd je pripravená na použitie.
4.9
z 5
149
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Ninnusia
20/10/2022
Polska
Super
Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige HP8361/00 Prostownica
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige HP8361/00 Prostownica
kasia1140
28/09/2022
Polska
Doskonała prostownica
Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige HP8361/00 Prostownica
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige HP8361/00 Prostownica
Kasiunia Kasia
19/01/2022
Polska
Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja
Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.
Výhody
Szybkosc prostowania
Nevýhody
Nie ma wad
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige HP8361/00 Prostownica
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige HP8361/00 Prostownica