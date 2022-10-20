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  • Nádherné účesy, dokonalá starostlivosť
  • Nádherné účesy, dokonalá starostlivosť
  • Nádherné účesy, dokonalá starostlivosť
  • Nádherné účesy, dokonalá starostlivosť
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  • Nádherné účesy, dokonalá starostlivosť
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  • Nádherné účesy, dokonalá starostlivosť
  • Nádherné účesy, dokonalá starostlivosť
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  • Nádherné účesy, dokonalá starostlivosť
  • Nádherné účesy, dokonalá starostlivosť

Tento produkt už nie je dostupný

Žehlička na vlasy

HP8361/00

4.9
| (149) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Nádherné účesy, dokonalá starostlivosť
Dokonalá starostlivosť o vlasy. Vďaka novej pokročilej keratínovej technológii môžete počas úpravy účesu prebudiť a chrániť prirodzený lesk svojich vlasov.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Žehlička na vlasy ProCare Keratin

Nádherné účesy, dokonalá starostlivosť

  • Extra široké keramické platne

  • Presné ovládanie teploty 230 °C

  • Ošetrujúci ionizátor

  • Vibrujúce platne

Jemne vibrujúce platne pre výsledky s optimálnou starostlivosťou

Jemne vibrujúce platne pre výsledky s optimálnou starostlivosťou

Jemné a príjemné vibrácie rovnomerne rozmiestnia vlasy na platniach, vďaka čomu si výhody jemnej starostlivosti užije každý vlas.

Starostlivosť pomocou iónov pre lesklý a hl. účes bez strapat.

Starostlivosť pomocou iónov pre lesklý a hl. účes bez strapat.

Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú vlasové kutikuly, čím zvyšujú lesk vlasov. Výsledkom sú nádherne jemné, hladké a žiarivé vlasy.

Rýchle zahriatie, pripravené na použitie za 30 sekúnd

Rýchle zahriatie, pripravené na použitie za 30 sekúnd

Táto žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za 30 sekúnd je pripravená na použitie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

149

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

3
1

20/10/2022

Polska

Polska

Super

Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige HP8361/00 Prostownica

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige HP8361/00 Prostownica

28/09/2022

Polska

Polska

Doskonała prostownica

Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige HP8361/00 Prostownica

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige HP8361/00 Prostownica

19/01/2022

Polska

Polska

Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja

Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.

Výhody

Szybkosc prostowania

Nevýhody

Nie ma wad

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige HP8361/00 Prostownica

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige HP8361/00 Prostownica

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  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky