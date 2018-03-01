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Tento produkt už nie je dostupný

Multifunkčná kulma 6v1

HP8698/00

5

| (11) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Blesková kreativita, neustála starostlivosť

Philips Multi-Styler prináša všestrannosť pri vytváraní najmodernejších účesov pre každú príležitosť a súčasne sa stará o zdravie vašich vlasov.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Blesková kreativita, neustála starostlivosť

  • 6 tvarovacích nástavcov

  • Teplota 190 °C

  • Keramická vrstva

  • Automatické vypínanie

16 mm kliešte a okrúhla kefa, platne na vyrovnávanie a krepovanie, 2 sponky

16 mm kliešte a okrúhla kefa, platne na vyrovnávanie a krepovanie, 2 sponky

Philips Multi-curler obsahuje nasledujúce súčasti: 16 mm kulmovacie kliešte na vytváranie hustých kučier; okrúhla kefa pre 16 mm kulmovacie kliešte na vytvorenie výraznejšieho objemu; kulmovacie kliešte typu 2 v 1 s vymeniteľnými platňami na žehlenie a krepovanie; dve spony do vlasov na jednoduchšiu úpravu účesu.

Keramická vrstva na každom vyhrievanom nástavci

Keramická vrstva na každom vyhrievanom nástavci

Keramická vrstva pre lepšiu starostlivosť o vaše vlasy.

Teplota tvarovania účesu 190 °C pre dlhotrvajúci výsledok

Teplota tvarovania účesu 190 °C pre dlhotrvajúci výsledok

Teplota tvarovania účesu 190 °C zabezpečí dlhotrvajúci výsledok a súčasne minimalizuje riziko poškodenia vlasov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

11

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/03/2018

Česká republika

Česká republika

úžasný pomocník pro dlouhodobý styling vlasů

Tato ultralehká designová kulma v krásné tyrkysové barvě je mým skvělým pomocníkem pro vytvoření stylingu mých vlasů, který skutečně trvá! Kulma je za chviličku nahřátá a připravená k okamžitému použití. Keramický povrch nádstavců se postará o tom, aby nedošlo k poškození vlasů. Je proto vhodná pro časté použití. Nejvíce používám nádstavec pro krepování vlasů, díky kterému mám objemnou hřívu déle jak 1 týden! Po tuto dobu si vlasy ani nerozčesávám, jelikož nedochází k jejich zacuchání a vypadají skvěle jako čerstvě nakrepované. Jsem velice překvapená i z toho, že se mi nemastí vlasy a nemusím je tak často umývat jako když vlasy nakrepované nemám. S nádstavci pro tvorbu vln se ještě musím naučit pracovat, abych měla vlny pěkně jednotné a né každou jinou jako tomu bylo poprvé, když jsem si s nimi vlasy natáčela :-D Vše je uloženo v cestovní taštičce, mám tak své pomocníky kdykoliv po ruce a nemusím se obávat jejich poškození. Tuto úžasnou kulmu doporučuji všem, kteří si potrpí na stylingu svých vlasů, rádi jej obměňují a v neposlední řadě chtějí ušetřit peníze a čas za kadeřníka!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

25/12/2014

Česká republika

Česká republika

Všestranná

Žehlička i kulma zároveň stojí za to, žehlí i kulmuje vlasy perfektně. Co se týče vln, musíte ale vědět jak na to :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

27/10/2014

Polska

Polska

Super jakość za super cenę

Funkcja lokówki- daje ładny skręt długich włosów i trwały efekt; trochę usztywnia włosy, ale za to ma konieczności stosowania pianki, ani żadnego innego utrwalacza. Prostowanica- spełnia moje oczekiwania i nadaje włosom ładnego połysku. Nasadka na lokówkę- nie bardzo wiem, jaki efekt mogę uzyskać i jaka jest technika używania tej części urządzenia, gdyż nie ma instrukcji dołączonej do produktu. Karbownica- nie używałam i raczej nie wypróbuję (nie mój styl).

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8698/00 Lokówka wielofunkcyjna

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8698/00 Lokówka wielofunkcyjna

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