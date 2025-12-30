Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Potláčanie hluku stišuje vonkajší hluk vrátane vetra, takže sa môžete sústrediť na svoju hudbu alebo hovory. Chcete lepšie počuť, čo sa deje okolo vás? Stačí stlačiť tlačidlo, čím sa aktivuje režim prehľadu.
Skvelý zvuk s režimom Extra Bass
Vďaka 40 mm meničom získate skvelý zvuk a vďaka zakrytiu celých uší získate dobrú izoláciu pasívneho šumu. Môžete si tak naplno vychutnať silu svojich obľúbených skladieb.
Až 50 hodín prehrávania s rýchlym nabíjaním
Tieto bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 50 hodín prehrávania vám umožnia prehrávať množstvo zoznamov skladieb. Plne sa dobijú už za 2 hodiny cez USB-C a rýchle 15-minútové nabíjanie vám poskytne dostatok energie na ďalších 10 hodín prehrávania hudby.
Spoľahlivé viacbodové pripojenie cez Bluetooth
Pokročilé pripojenie Bluetooth poskytuje stabilnejšie pripojenie pre bezproblémové streamovanie a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth (iOS alebo Android) súčasne. Vychutnajte si zoznam skladieb alebo nerušene počúvajte svoj obľúbený podcast bez nepríjemných výpadkov zvuku.
Zreteľné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte
Počas hovoru bude váš hlas dokonale zreteľný. Špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus potlačenia hluku utlmí niektoré zvuky okolia.
Tak ľahké a pohodlné, že ich môžete nosiť celé hodiny
Tieto slúchadlá na uši sú určené pre každodenné pohodlie. Ľahký polstrovaný hlavový most jemne prilieha k hlave a mäkké náušníky zaisťujú dokonalé padnutie. Každý náušník je vybavený výplňou z PU kože, ktorá ponúka hladký a príjemný pocit na pokožke a spája dlhotrvajúce pohodlie s jednoduchou údržbou.
Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobenie nastavení a ovládacích prvkov
Naša praktická sprievodná aplikácia vám umožňuje spravovať pripojené zariadenia alebo vypnúť potláčanie hluku. Aplikáciu môžete použiť aj na doladenie zvukového profilu.
Teplý, detailný, prirodzený. Zvukový podpis spoločnosti Philips
Od hudby až po podcasty – tieto bezdrôtové slúchadlá vám umožnia čo najlepšie využiť zvuky, ktoré máte radi! Vychutnáte si príjemný, detailný zvuk s bohatými basmi z meničov, ktoré sú vyladené podľa zvukového podpisu spoločnosti Philips.
Technické špecifikácie
Zvuk
Akustický systém
Uzatvorený
Frekvenčný rozsah
20 – 20 000 Hz
Impedancia
32 Ohmov
Citlivosť
112 dB (1 kHz)
Priemer reproduktora
40
mm
Maximálny príkon
30
mW
Typ budiča
Dynamický
Pripojiteľnosť
Verzia rozhrania Bluetooth
6,0
Profily Bluetooth
AVRCP
A2DP
HFP
Maximálny rozsah
Až do 10
m
Viacbodové pripojenie
Áno
Podporovaný kodek
SBC
Zásuvka slúchadiel
3.5
mm
Vonkajší kartón
Dĺžka
36.20
cm
Počet používateľských balení
6
Šírka
21.60
cm
Hmotnosť brutto
2.76
kg
Výška
23.60
cm
GTIN
1 48 95229 17305 4
Hmotnosť netto
1.39
kg
Hmotnosť obalu
1.37
kg
Pohodlie
Podpora aplikácie Philips Headphones
Áno
Možnosť aktualizácie firmvéru
Áno
Typ ovládačov
Tlačidlo
Príkon
Počet batérií
1 ks
Čas nabíjania
2
hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté)
45
hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté)
50
hodina(y)
Rýchly čas nabíjania
15 mins for 10 hrs
Hmotnosť batérie (celková)
9.6
g
Kapacita batérie (Slúchadlá)
500
mAh
Typ batérie (Slúchadlá)
Lítium-polymerová (zabudovaná)
Rozmery balenia
Výška
22
cm
Typ balenia
Balenie blister
Typ policového umiestnenia
Zavesenie
Šírka
20.2
cm
Hĺbka
5.8
cm
Počet zabalených kusov výrobkov
1
EAN
48 95229 17305 7
Hmotnosť brutto
0.4
kg
Hmotnosť netto
0.232
kg
Hmotnosť obalu
0.168
kg
Rozmery produktu
Výška
19.76
cm
Šírka
16.57
cm
Hĺbka
8.29
cm
Hmotnosť
0.207
kg
Príslušenstvo
Stručná príručka spustenia
Áno
Nabíjací kábel
Kábel USB typu C, 200 mm
Dizajn
Farba
Béžová
Štýl nosenia
Hlavový oblúk
Skladacie prevedenie
Naplocho/dovnútra
Materiál prepojenia slúchadiel
Pamäťová pena
Prispôsobené tvaru ucha
Na uši
Typ náušníkov
S uzavretou zadnou časťou
Telekomunikácia
Mikrofón na volanie
1 mic
Funkcie ANC
Technológia aktívneho potláčania hluku
FF
Režim prehľadu
Áno
Adaptívne ANC
Áno
Mikrofón na aktívne potláčanie hluku
2 mikrofóny
ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)
Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.