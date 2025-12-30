Prehľadávať výrazy

    Dokonalé pohodlie, skvelý zvuk

    Nasaďte si tieto bezdrôtové slúchadlá cez uši a vychutnajte si pri počúvaní skutočné pohodlie. Získate bohatý zvuk s extra basmi a až 50 hodín prehrávania.

    Bezdrôtové slúchadlá na uši

    Dokonalé pohodlie, skvelý zvuk

    • Potláčanie hluku
    • Ľahké slúchadlá na uši
    • Prirodzený zvuk. Extra basy
    • Až 50 hodín prehrávania

    Ponorte sa vďaka potláčaniu hluku

    Potláčanie hluku stišuje vonkajší hluk vrátane vetra, takže sa môžete sústrediť na svoju hudbu alebo hovory. Chcete lepšie počuť, čo sa deje okolo vás? Stačí stlačiť tlačidlo, čím sa aktivuje režim prehľadu.

    Skvelý zvuk s režimom Extra Bass

    Vďaka 40 mm meničom získate skvelý zvuk a vďaka zakrytiu celých uší získate dobrú izoláciu pasívneho šumu. Môžete si tak naplno vychutnať silu svojich obľúbených skladieb.

    Až 50 hodín prehrávania s rýchlym nabíjaním

    Tieto bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 50 hodín prehrávania vám umožnia prehrávať množstvo zoznamov skladieb. Plne sa dobijú už za 2 hodiny cez USB-C a rýchle 15-minútové nabíjanie vám poskytne dostatok energie na ďalších 10 hodín prehrávania hudby.

    Spoľahlivé viacbodové pripojenie cez Bluetooth

    Pokročilé pripojenie Bluetooth poskytuje stabilnejšie pripojenie pre bezproblémové streamovanie a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth (iOS alebo Android) súčasne. Vychutnajte si zoznam skladieb alebo nerušene počúvajte svoj obľúbený podcast bez nepríjemných výpadkov zvuku.

    Zreteľné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte

    Počas hovoru bude váš hlas dokonale zreteľný. Špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus potlačenia hluku utlmí niektoré zvuky okolia.

    Tak ľahké a pohodlné, že ich môžete nosiť celé hodiny

    Tieto slúchadlá na uši sú určené pre každodenné pohodlie. Ľahký polstrovaný hlavový most jemne prilieha k hlave a mäkké náušníky zaisťujú dokonalé padnutie. Každý náušník je vybavený výplňou z PU kože, ktorá ponúka hladký a príjemný pocit na pokožke a spája dlhotrvajúce pohodlie s jednoduchou údržbou.

    Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobenie nastavení a ovládacích prvkov

    Naša praktická sprievodná aplikácia vám umožňuje spravovať pripojené zariadenia alebo vypnúť potláčanie hluku. Aplikáciu môžete použiť aj na doladenie zvukového profilu.

    Teplý, detailný, prirodzený. Zvukový podpis spoločnosti Philips

    Od hudby až po podcasty – tieto bezdrôtové slúchadlá vám umožnia čo najlepšie využiť zvuky, ktoré máte radi! Vychutnáte si príjemný, detailný zvuk s bohatými basmi z meničov, ktoré sú vyladené podľa zvukového podpisu spoločnosti Philips.

    Technické špecifikácie

    • Zvuk

      Akustický systém
      Uzatvorený
      Frekvenčný rozsah
      20 – 20 000 Hz
      Impedancia
      32 Ohmov
      Citlivosť
      112 dB (1 kHz)
      Priemer reproduktora
      40  mm
      Maximálny príkon
      30  mW
      Typ budiča
      Dynamický

    • Pripojiteľnosť

      Verzia rozhrania Bluetooth
      6,0
      Profily Bluetooth
      • AVRCP
      • A2DP
      • HFP
      Maximálny rozsah
      Až do 10  m
      Viacbodové pripojenie
      Áno
      Podporovaný kodek
      SBC
      Zásuvka slúchadiel
      3.5  mm

    • Vonkajší kartón

      Dĺžka
      36.20  cm
      Počet používateľských balení
      6
      Šírka
      21.60  cm
      Hmotnosť brutto
      2.76  kg
      Výška
      23.60  cm
      GTIN
      1 48 95229 17304 7
      Hmotnosť netto
      1.39  kg
      Hmotnosť obalu
      1.37  kg

    • Pohodlie

      Podpora aplikácie Philips Headphones
      Áno
      Možnosť aktualizácie firmvéru
      Áno
      Typ ovládačov
      Tlačidlo

    • Príkon

      Počet batérií
      1 ks
      Čas nabíjania
      2  hodina(y)
      Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté)
      45  hodina(y)
      Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté)
      50  hodina(y)
      Rýchly čas nabíjania
      15 mins for 10 hrs
      Hmotnosť batérie (celková)
      9.6  g
      Kapacita batérie (Slúchadlá)
      500  mAh
      Typ batérie (Slúchadlá)
      Lítium-polymerová (zabudovaná)

    • Rozmery balenia

      Výška
      22  cm
      Typ balenia
      Lepenka
      Typ policového umiestnenia
      Zavesenie
      Šírka
      20.2  cm
      Hĺbka
      5.8  cm
      Počet zabalených kusov výrobkov
      1
      EAN
      48 95229 17304 0
      Hmotnosť brutto
      0.4  kg
      Hmotnosť netto
      0.232  kg
      Hmotnosť obalu
      0.168  kg

    • Rozmery produktu

      Výška
      19.76  cm
      Šírka
      16.57  cm
      Hĺbka
      8.29  cm
      Hmotnosť
      0.207  kg

    • Príslušenstvo

      Stručná príručka spustenia
      Áno
      Nabíjací kábel
      Kábel USB typu C, 200 mm

    • Dizajn

      Farba
      Čierna
      Štýl nosenia
      Hlavový oblúk
      Skladacie prevedenie
      Naplocho/dovnútra
      Materiál prepojenia slúchadiel
      Pamäťová pena
      Prispôsobené tvaru ucha
      Na uši
      Typ náušníkov
      S uzavretou zadnou časťou

    • Telekomunikácia

      Mikrofón na volanie
      1 mic

    • Funkcie ANC

      Technológia aktívneho potláčania hluku
      FF
      Režim prehľadu
      Áno
      Mikrofón na aktívne potláčanie hluku
      2 mikrofóny
      ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)
      Áno

    • Hlasový asistent

      Kompatibilné s hlasovým asistentom
      • Apple Siri
      • Asistent Google
      Aktivácia hlasového asistenta
      Stlačte tlačidlo prehrávania/pozastavenia
      Podpora hlasovéh asistenta
      Áno

