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  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov
  • Jednoduchá úprava vlasov

Tento produkt už nie je dostupný

3000 SeriesSúprava na tvarovanie účesu

BHP398/00

4.8
| (433) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Jednoduchá úprava vlasov
Každodenná starostlivosť s jedinečne navrhnutým nástavcom ThermoProtect, ktorý účinne mieša teplý a chladný vzduch.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Jednoduchá úprava vlasov

  • 1600 W

  • Nástavec ThermoProtect

  • Keratínom napustené platne

Sušiaci výkon 1 600 W

Sušiaci výkon 1 600 W

Vďaka tomuto 1 600 W sušiču vlasov, ktorý vytvára optimálny prúd vzduchu, bude váš každodenný účes dokonalý.

Nástavec ThermoProtect

Nástavec ThermoProtect

Jedinečne navrhnutý nástavec ThermoProtect, ktorý účinne mieša teplý a chladný vzduch, je určený na každodennú starostlivosť. Zníži teplotu vzduchu o 15 °C, pričom aj tak usuší vlasy rýchlo.

Sklopná rúčka pre ľahké odkladanie

Sklopná rúčka pre ľahké odkladanie

Kompaktný dizajn so sklopnou rúčkou uľahčuje balenie, odkladanie a prenášanie sušiča vlasov, nech sa vydáte kamkoľvek.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

433

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

06/11/2021

Slovensko

Slovensko

Philips hsir dryer 3000 BHD300/00

Vyrobok splňa to čo ma je to už druha kupa ako darček pre dôchodkiňu značka Philips super

Výhody

Skladny padne do ruky ako ma

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHD300/00 Sušič vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHD300/00 Sušič vlasov

30/03/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dobrý poměr cena x výkon

Velmi dobrý poměr ceny x výkon, na trvanlivost si ještě musím počkat. Koupila jsem jeden domů, a po vyzkoušení koupila i druhý na chalupu. Vyhovují mi všechny tři nástavce. Asi bych vylepšila rukojeť, aby byla ergonomičtější a neklouzala z ruky.

Výhody

Dobrý výkon za dobrou cenu, tři nástavce, dvě rychlosti a volitelná teplota

Nevýhody

Chtělo by to lepší rukojeť

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 BHD360/20 Fén

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 BHD360/20 Fén

23/02/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Funguje

Silný výkon, slušná cena ve výprodeji -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výhody

cena

Nevýhody

nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 BHD351/10 Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 BHD351/10 Vysoušeč vlasů

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky