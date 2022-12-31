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Tento produkt už nie je dostupný

SilentStarVysávač s vreckom

FC9304/01

Moc ticha
Vychutnajte si pokojnú a tichú domácnosť s vysávačom Philips SilentStar. Vďaka svojej jedinečnej hubici SilentSeal ponúka tento vysávač vysoký čistiaci výkon pri minimálnej hlučnosti.
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Nemilosrdný voči prachu, ohľaduplný k vašim ušiam

Moc ticha

  • Eco

  • Hubica SilentSeal

  • Umývateľný filter HEPA 13

  • Hubica na parkety

Optimálny výkon a nízky hluk vďaka hubici SilentSeal

Optimálny výkon a nízky hluk vďaka hubici SilentSeal

Hubica SilentSeal prispieva k optimálnemu výkonu pri nízkom hluku a súčasne účinne zachytáva prach a chumáče nečistôt. Je optimálne utesnený, takže umožňuje účinné prúdenie vzduchu a tým aj vyšší sací výkon – z produkcie WesselWerk.

Aerodynamický vzduchový kanál znižuje hlučnosť na príjemných 70 dB

Aerodynamický vzduchový kanál znižuje hlučnosť na príjemných 70 dB

Vzduchový kanál bol vyladený tak, aby vzduch prúdil hladko von, čím sa minimalizuje vytváranie hluku. Okrem toho špeciálne zavesenie motora v maximálnej miere tlmí vibrácie.

1250 W HD motor poskytujúci výkon 2000 W*

1250 W HD motor poskytujúci výkon 2000 W*

Vysokoúčinný 1250 W HD (High Density) motor generuje max. sací výkon 400 W, čo znamená, že spotrebúva o 30 % menej energie pri rovnakej účinnosti čistenia ako 2000 W spotrebič.*

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Interné meranie spoločnosti Philips, 2010.