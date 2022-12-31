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FC9304/01
Eco
Hubica SilentSeal
Umývateľný filter HEPA 13
Hubica na parkety
Hubica SilentSeal prispieva k optimálnemu výkonu pri nízkom hluku a súčasne účinne zachytáva prach a chumáče nečistôt. Je optimálne utesnený, takže umožňuje účinné prúdenie vzduchu a tým aj vyšší sací výkon – z produkcie WesselWerk.
Vzduchový kanál bol vyladený tak, aby vzduch prúdil hladko von, čím sa minimalizuje vytváranie hluku. Okrem toho špeciálne zavesenie motora v maximálnej miere tlmí vibrácie.
Vysokoúčinný 1250 W HD (High Density) motor generuje max. sací výkon 400 W, čo znamená, že spotrebúva o 30 % menej energie pri rovnakej účinnosti čistenia ako 2000 W spotrebič.*
Hodnotenie
Interné meranie spoločnosti Philips, 2010.