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FC9310/02
2000 W
Hubica SilentSeal
Umývateľný filter HEPA 13
Výkonný 2000 W motor generuje maximálny sací výkon 450 W pre nadštandardné výsledky
Hubica SilentSeal prispieva k optimálnemu výkonu pri nízkom hluku a súčasne účinne zachytáva prach a chumáče nečistôt. Je optimálne utesnený, takže umožňuje účinné prúdenie vzduchu a tým aj vyšší sací výkon – z produkcie WesselWerk.
Vzduchový kanál bol vyladený tak, aby vzduch prúdil hladko von, čím sa minimalizuje vytváranie hluku. Okrem toho špeciálne zavesenie motora v maximálnej miere tlmí vibrácie.
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