SteamGlide Plus: dokonalá kombinácia kĺzania a vyhladzovania

Najlepšie výsledky dosiahnete so žehliacou plochou, ktorá má optimálne vyvážené kĺzanie a vyhladzovanie. Toto vám ponúka SteamGlide Plus so zónami ľahkého kĺzania a dokonalého vyhladenia.