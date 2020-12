Rýchlejšie žehlenie - od začiatku až do konca

Vytvorený na zrýchlenie procesu žehlenia od začiatku až do konca, model GC7230 je pripravený na použitie už za 2 minúty. Sila stlačenej pary zrýchli žehlenie tým, že prenikne hlbšie do tkaniny a extra veľký lievik na dopĺňanie vody Vám umožní kedykoľvek rýchlo a jednoducho doliať do systému vodu.