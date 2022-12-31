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GC7230/02
Jednotka v žehlení
Variabilné nastavenie pary vám umožní zvoliť presné množstvo pary pre každý druh tkaniny, takže dosiahnete pri žehlení výsledky ako skutočný profesionál.
Jedinečná naparovacia špička kombinuje špeciálne zahrotenú prednú časť žehliacej plochy so špeciálnymi otvormi na paru pre dosiahnutie prístupu aj do najmenších a najťažšie prístupných oblastí pre tie najlepšie výsledky žehlenia.
Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou stlačenej pary. Stlačená para preniká hlboko do tkanín, vďaka čomu je žehlenie rýchle a jednoduché aj pri tých najnáročnejších tkaninách.
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